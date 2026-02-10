Glamox gibt ersten Einblick vor der Light + Building in Frankfurt

Neue Leuchtenserien und smarte Lichtmanagementsysteme in Halle 3.0, Stand E40

Hildesheim, 10. Februar 2026– Glamox, ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungssystemen, präsentiert vom 8. bis 13. März 2026 auf der internationalen Leitmesse für Licht- und Gebäudetechnik Light + Building in Frankfurt seine neuesten vernetzten Leuchten und Systeme. Darunter finden sich neue, preisgekrönte Designer-Arbeitsplatzleuchten, innovative Außenbeleuchtung und eine brandneue Familie industrieller Hochregalleuchten (Details siehe unten). Ein Schwerpunkt am Stand in Halle 3.0, E40, sind die neuesten Versionen des drahtlosen Lichtmanagementsystems Glamox Wireless Radio und der neue cybersichere Glamox Ethernet2DALI-Controller. Dieser eignet sich u.a. für Anwendungen im Verteidigungsbereich und Gebäude, in denen zuverlässige, robuste vernetzte Beleuchtungssysteme unerlässlich sind.

„Das Motto unseres Messeauftritts lautet ‚Lighting for People, Places and Purposes`. 100 % unserer ausgestellten Leuchten sind entweder vernetzt oder vernetzbar“, sagt Astrid Simonsen Joos, Group CEO von Glamox. „Dieser Fokus auf intelligente Beleuchtung umfasst auch die neuesten Versionen unserer kabelgebundenen und kabellosen Lichtmanagementsysteme.

Der Glamox-Stand verfügt über einen interaktiven Screen, an dem Besucher hautnah erleben können, wie vernetzte Leuchten und Lichtmanagementsysteme in der Praxis einfach und intuitiv funktionieren und wie sie mit Gebäudemanagementsystemen interagieren. Die Integration in Gebäudesysteme ist aktueller denn je, da eine EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vorschreibt, dass diese den Energieverbrauch für die Beleuchtung monitoren und melden. Dies stellen wir entweder über unsere eigenen Systeme oder über die Integration in ein Building Management System (BMS) sicher.“

Zu den Glamox-Topprodukten auf der Light + Building gehören:

Luxo Align: Die neue Steh- und Pendelleuchten-Serie für Büros, die skandinavisches minimalistisches Design mit individuell steuerbaren Lichtstärken und Farbtemperaturen verbindet. Die umweltfreundlichen Leuchten werden aus recyceltem Aluminium hergestellt. Die Stehleuchten verfügen über einen speziell entwickelten Sensor für die Anwesenheitserkennung und Tageslichtnutzung für einen energieeffizienten Betrieb. Die stilvollen Arbeitsplatzleuchten, die Licht gezielt nach oben und unten abgeben, machen Deckenleuchten überflüssig. Luxo Align wurde bereits bei den IDC.25 Awards in Norwegen als bestes Industriedesign ausgezeichnet.

Glamox i65 ist eine Familie leistungsstarker neuer LED-Hochregalleuchten, die speziell für die Anforderungen einer neuen Generation von Mega-Lagern und Industriehallen mit hohen Decken von bis zu 20 Metern entwickelt wurden. Mit 180 Lumen pro Watt und einer Lichtleistung von über 70.000 Lumen erfüllt i65 die höchsten Anforderungen an Energieeffizienz und gleichmäßige Helligkeit. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften wurde die Hallenleuchte kürzlich mit dem German Design Award 2026 in der Kategorie „Excellent Product Design – Lighting” ausgezeichnet.

Glamox O40 ist eine Familie innovativer Außenleuchten, die sich ideal für Parks, Wege, Nebenstraßen und Wohngebiete eignen. Ihre hohe Effizienz sorgt für eine sehr hohe Ausleuchtung bei gleichzeitig deutlich reduziertem Energieverbrauch sowie Betriebskosten. Die O40 bietet auch eine DarkSky-Variante, die Lichtverschmutzung verhindert und von der internationalen Dark-Sky Association zertifiziert ist. Die O40 hilft so, sternenklare Nächte und nachtaktive Wildtiere zu schützen.

Glamox Wireless Radio ist ein hoch skalierbares, leicht zu installierendes drahtloses Lichtmanagementsystem, das die schnellste Inbetriebnahme, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist, ermöglicht. Die Vorkonfiguration kann bereits vorab stattfinden und dank der Möglichkeit, bis zu 10 Leuchten gleichzeitig zu integrieren, lässt sich die Zeit zur Inbetriebnahme nachweislich um mehr als die Hälfte reduzieren. Das einfach zu bedienende System arbeitet mit 868MHz und lässt sich über Standardprotokolle in Gebäudemanagementsysteme integrieren. Glamox Wireless Radio eignet sich so ideal für Nachrüstungen und andere Projekte, bei denen Kosten, Komplexität und Störungen minimiert werden sollen. Es kam bereits bei Neubauten wie dem Construction City in Oslo, einem Gebäude mit mehr als 100.000 Quadratmetern, zum Einsatz.

Glamox Ethernet2DALI: Die neueste cybersichere Version des Ethernet2DALI-Controllers von Glamox ist nach DNV für die Sicherheitsstufe 2 (SL2) zertifiziert und bietet Schutz vor gezielten Angriffen durch böswillige Akteure und Systeme. Dieser fest verdrahtete Controller ist so für die meisten Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen sowie Gebäude kritischer Infrastruktur, die ein äußerst zuverlässiges, robustes und vernetztes Beleuchtungssystem erfordern, geeignet.

Diese und weitere Beleuchtungslösungen sind auf der Light+Building bei Glamox in Halle 3.0, Stand E40 zu sehen. Weitere Informationen sind auf www.glamox.de erhältlich.

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Regional Marketing Manager – Central Europe

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Profil PR

Stefan Winter

Husarenstraße 74

38102 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com