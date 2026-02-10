Arbeitgebersiegel mit „sehr gut“ vergeben

Baron Sicherheit Service GmbH erhält das Arbeitgebersiegel „Top Arbeitgeber“

Die Baron Sicherheit Service GmbH ist als Top Arbeitgeber mit der Bewertung „sehr gut“ ausgezeichnet worden. Grundlage der Auszeichnung bildet eine repräsentative Mitarbeiterbefragung in Kombination mit einem strukturierten HR-Interview. Damit wird dem Unternehmen ein überdurchschnittlich hohes Niveau in den Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit, Arbeitsbedingungen, Führungskultur und Personalmanagement bestätigt. Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, nicht nur zuverlässige Sicherheitsdienstleistungen zu erbringen, sondern zugleich ein attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein.

Als modernes Sicherheitsunternehmen mit derzeit mehr als 100 Mitarbeitenden ist die Baron Sicherheit Service GmbH seit über 15 Jahren tätig und bietet ein breites Leistungsspektrum – von Objekt- und Werkschutz über Revierdienste, Veranstaltungsschutz bis hin zu individuellen Sicherheitskonzepten. Der Erfolg des Unternehmens basiert maßgeblich auf dem Engagement und der Qualifikation seiner Mitarbeitenden. Die Verleihung des Arbeitgebersiegels stellt nun eine unabhängige Bestätigung dafür dar, dass dieser Ansatz im Arbeitsalltag konsequent gelebt wird.

Das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber wurde vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung entwickelt. Das Institut steht für wissenschaftlich fundierte Zertifizierungsverfahren und arbeitet bei seinen Auszeichnungen mit klar definierten Kriterien. Ziel ist es, Unternehmen sichtbarer zu machen, die sich durch besondere Qualität in verschiedenen Bereichen auszeichnen.

Im Rahmen der Zertifizierung wurde bei der Baron Sicherheit Service GmbH zunächst eine anonyme und repräsentative Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Aspekte wie Arbeitszufriedenheit, interne Kommunikation, Führung, Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Arbeitszeiten sowie das Betriebsklima bewertet. Ergänzend dazu fand ein HR-Interview mit der Unternehmensleitung statt, in dem Personalstrategie, Recruiting-Prozesse, Weiterbildungskonzepte und Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung beleuchtet wurden.

Die Besonderheit des Siegels liegt in dieser Kombination aus interner Perspektive der Beschäftigten und externer Analyse der Personalstrukturen. Nur wenn beide Bausteine ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen, wird das Arbeitgebersiegel vergeben. Damit hebt sich die Auszeichnung deutlich von reinen Selbstauskünften oder Imagepreisen ab.

Die Geschäftsführung der Baron Sicherheit Service GmbH zeigt sich erfreut über die Auszeichnung:

„Das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber ist für uns eine besondere Anerkennung unserer täglichen Arbeit. Sicherheit ist ein anspruchsvolles Dienstleistungsfeld, das nur mit motivierten, gut ausgebildeten und loyalen Mitarbeitenden erfolgreich betrieben werden kann. Umso mehr freut es uns, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Befragung so positiv über ihre Arbeitsbedingungen, das Miteinander und unsere Führungskultur geurteilt haben. Das Arbeitgebersiegel hilft uns zudem dabei sichtbarer zu werden und neue Beschäftigte zu gewinnen. Wir verstehen diese Auszeichnung nicht als Endpunkt, sondern als Ansporn. Die Ergebnisse der Befragung liefern uns wertvolle Hinweise darauf, wo wir bereits sehr gut aufgestellt sind und wo wir uns weiter verbessern können. Unser Ziel ist es, auch künftig ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein, der Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten und faire Rahmenbedingungen bietet.“

Mit dem Arbeitgebersiegel als Top Arbeitgeber stärkt die Baron Sicherheit Service GmbH nicht nur ihre Position im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, sondern sendet auch ein klares Signal an Kunden und Geschäftspartner. Zufriedene und engagierte Mitarbeitende sind ein zentraler Garant für zuverlässige Sicherheitsdienstleistungen und langfristige Unternehmensstabilität.

Das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. entwickelt verschiedene Qualitätsstandards. Unternehmen und sonstige Organisationen können sich anhand dieser Standards zertifizieren lassen. Im Rahmen einer erfolgreichen Zertifizierung erhalten diese neben einer umfassenden Auswertung ein passendes Gütesiegel, Qualitätssiegel und Zertifikat. Grundlage der verschiedenen Auszeichnungen sind verschiedene Verfahren. Dabei handelt es sich beispielsweise um repräsentative Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen.

