Glasfaser Ausbau ist die Infrastruktur für SEO Heidelberg

Heidelberg gibt Gas in Sachen schnelles Internet in Stadt und Umland

HEIDELBERG. Mit starken Partnern geht die Stadt Heidelberg mit großen Schritten in Richtung schnelles Internet. Home-Office, E-Learning, Video-Konferenzen, Streamen und Surfen – vielerorts ging das Internet während des Corona Lockdowns in die Knie. Heidelberg wappnet sich jetzt für die Zukunft – mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde. Das neue Ausbaugebiet umfasst rund 52.000 Haushalte: Altstadt, Weststadt, Bergheim sowie die Stadtteile Kirchheim, Pfaffengrund, Neuenheim, Rohrbach, Schlierbach, Wieblingen und Ziegelhausen. 16 Kilometer Glasfaser werden verlegt, um das Ziel bis 2021 zu erreichen, 446 Verteiler werden aufgestellt bzw. ausgestattet.

Die Ansprüche an schnelles Internet in Heidelberg steigen – auch von SEO Agenturen

Dank mobiler Endgeräte sind die Menschen immer mehr im Internet unterwegs. Alles Wissen steht uns rund um die Uhr zur Verfügung. Während des Corona Lockdowns gingen die Menschen ins Homeoffice, Studenten und Schüler wurden online unterrichtet. “Corona beschleunigte die Digitalisierung insgesamt. Auch in der Universitätsstadt Heidelberg. Die Ansprüche insbesondere an schnelles Internet steigen ständig. Auch von Unternehmen der Digitalwirtschaft, wie SEO Agenturen. Schnelles Internet reiht sich mittlerweile ein in die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas”, meint Andreas Bippes, Geschäftsführer der SEO Agentur PrimSEO.

Vielerorts hinkt das Internet hinterher – Suchmaschinen sind die neuen Branchenbücher

Vor allem in ländlichen Regionen hinkt das Internet hinterher. Dabei ist ein schnelles Netz mittlerweile wichtiger als der neueste Fahrbahnbelag. Suchmaschinen Google & Co. sind die Branchenbücher unserer Zeit. Wer hier mit Hilfe einer passenden SEO Strategie gut gefunden wird, macht das Rennen um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Doch die beste Suchmaschinenoptimierung (SEO) läuft ins Leere, wenn die Internetverbindung lahmt. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die Einrichtung von Home-Office Arbeitsplätzen, das Internet als Akquise Instrument – ohne schnelles Internet bleibt die digitale Transformation auf der Strecke.

