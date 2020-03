Globale Studie identifiziert Faktoren für Investitionen und Entwicklung auf dem Brauereimarkt

Rommerskirchen / Falmouth, den 11. März 2020 – Ein neuer Trendreport der Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) zeigt eine Reihe von Faktoren auf, die aktuell den globalen Brauereimarkt beeinflussen. Der Report “Watson-Marlow on Better Business in Brewing – Global Trends 2020 – 2025” enthält eine Fülle von Informationen und Einblicken und kann Brauereien aller Größenordnungen in Deutschland dabei helfen, ein besseres Verständnis der treibenden Kräfte in der Branche zu gewinnen und damit wettbewerbsfähiger zu werden.

Die Autoren des Reports identifizieren einige signifikante Veränderungen im Verbraucherverhalten sowie Nachhaltigkeitsthemen wie Wasserknappheit als Treiber für Veränderungen und Innovationen. Der Brewing Trends Report von WMFTG enthält Beiträge des angesehenen International Centre for Brewing Science und konzentriert sich auf die Frage, wie Brauereien für sich einen Wettbewerbsvorteil erzielen können, ohne ihre Prozesseffizienz zu beeinträchtigen.

Gezielte Investitionen

Die WMFTG bietet Sinus- und Schlauchpumpentechnologien, die maximale Produktionsbetriebszeiten bei Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Qualitätskontrollstandards sicherstellen. Sie beliefert viele der Hersteller der größten und bekanntesten Biermarken weltweit. Der Report soll dazu beitragen, Investitionsentscheidungen im Brauereisektor gezielt treffen – und rechtfertigen – zu können.

Rod White, Braumeister, Assistant Professor am International Centre for Brewing Science an der University of Nottingham, stellt fest: “Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Brauereien heute in der Lage sein, eine breite Auswahl an verschiedenen Biersorten herzustellen und dabei zugleich ein hohes Maß an Prozesseffizienz zu halten. Der Druck, qualitativ hochwertige Biere bei möglichst niedrigen Kosten zu produzieren, steigt von Jahr zu Jahr. In diesem Report werden einige der wichtigsten Veränderungen in der Branche weltweit untersucht sowie Trends aufgezeigt, die sich erst in den nächsten Jahren entwickeln werden.”

Der Report zeigt für große und kleine Brauereien, wie sich durch Investitionen in Technologien für eine verbesserte Produktqualität und reduzierte Wartung der Ausrüstung geringere Ausschussraten, eine größere Gesamteffizienz sowie Kosteneinsparungen realisieren lassen. Letztlich führt dies zu einer höheren Rentabilität und einem größeren Marktanteil.

“Unter dem Strich stimmen mich diese Entwicklungen und Chancen für den Brauereimarkt in Deutschland optimistisch. Durch den Einsatz innovativer Technologien und proaktiver Wartungsstrategien für die Ausrüstung lässt sich eine maximale Prozesseffizienz erreichen”, stellt Steffen Knödler, Global Food & Beverage Business Development Manager bei Watson-Marlow fest.

Der Report hebt auch die Vorteile von maschinellem Lernen und Big Data im Brauereisektor hervor. Beispielsweise ist es nunmehr möglich, den Prozentsatz von gegärtem Bier in jedem Batch vorherzusagen und den idealen Zeitpunkt für die nächste Produktionsstufe zu bestimmen. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Produktionsprognosen zusammen mit horizontalen Vertriebskanälen können Brauereien einen reibungslosen Vertrieb gewährleisten und somit ihre Ausschussrate verringern.

Der Brewing Trends Report steht online zum Download zur Verfügung und ist auf Anfrage auch in gedruckter Form erhältlich: Brewing Trends Report

Über die Watson-Marlow Fluid Technology Group:

Die Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) ist der weltweit führende Hersteller von Schlauch- und Sinuspumpen und ergänzenden Fluid-Path-Technologien. Das Produktportfolio der zehn Geschäftsbereiche der WMFTG umfasst ein komplettes Lösungsangebot für die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Umweltindustrie.

Die Watson-Marlow Fluid Technology Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Spirax-Sarco Engineering Group (LSE: SPX), die weltweit circa 7.900 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 1.600 Vertriebs- und Serviceingenieure. Das Unternehmen ist seit 1959 an der London Stock Exchange notiert und wird im FTSE 100 Index geführt.

Weitere Informationen unter www.wmftg.de

Firmenkontakt

Watson-Marlow Fluid Technology Group

Dominik Endres

Kurt-Alder-Straße 1

41569 Rommerskirchen

08955263087

de@endres-communications.de

http://www.wmftg.de

Pressekontakt

Endres Communications

Dominik Endres

Rosenheimer Straße 207

81671 München

08955263087

de@endres-communications.de

http://endres-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.