Spendenparlament Reutlingen: Es ist beeindruckend – Ein toller Raum für tolle Kinder

Übergabe Spende Euro 4.782 und Projektbesichtigung des Reutlinger Spendenparlaments beim Ortsjugendring Eningen

Dass die wichtige Arbeit, die der Ortsjugendring Eningen (OJR) für die Gemeinde macht, zum größten Teil auf ehrenamtliche Tätigkeit zurückgreift, geht gern unter und muss deshalb immer wieder hervorgehoben werden. Das Sommerferienprogramm auf dem Ferienprogrammgelände Eifertshöhe wird regelmäßig von über 400 Kindern genutzt. Nun sind die Einrichtungen auf dem Gelände in die Jahre gekommen und mussten saniert werden. Dafür bekam der OJR prominente Hilfe. Das Spendenparlament Reutlingen e. V. unterstützt die Arbeit des Ortsjugendring Eningen mit einer großzügigen Spende.

“Toller Raum für tolle Kinder” heißt das Projekt, im Rahmen dessen die Räumlichkeiten – größtenteils im Ehrenamt – renoviert werden. Um den Fortschritt des Projektes und die zielgerichtete Verwendung der eigenen Spende anzuschauen waren Vertreter des Spendenparlament Reutlingen zur offiziellen Spendenübergabe beim Ortsjugendring. “Obwohl es nicht das erste Mal war, dass Vertreter von uns beim Ortsjugendring Eningen waren, ist es immer wieder beeindruckend zu sehen, mit welchem Enthusiasmus die Menschen hier ihre Arbeit tun!” so Christiane Koester-Wagner vom Spendenparlament.

Der Ortsjugendring Eningen hatte sich beim Spendenparlament beworben und das Parlament des Spendenparlament Reutlingen zeigte sich von den OJR Projektzielen und positiven Wirkung auf die Menschen überzeugt und genehmigte die Spende in Höhe von 4.782 Euro. “Die Mitglieder des Managerbund Reutlingen, als neue Mentoren und der Vorsitzende Hansjörg Schühle, waren von der Arbeit und den Prozessen des Spendenparlament Reutlingen überzeugt und trugen zur Spende bei. Und die Spenden kommen dort an, wo Hilfe sinnvoll und notwendig ist. Und es ist gut dies vor Ort zu sehen.”, so Volker Feyerabend Kurator des Spendenparlaments und Präsident des Mentorenkreises.

“… der Raum, in den sich die Kinder zum Spielen zurückziehen können. […] bei Regen und wenn es kühler wird, ist es nötig, dass auf dem Gelände Winterhalde eine Rückzugsmöglichkeit vorhanden ist. …” Hieß es im Spendenantrag des Ortsjugendring Eningen an das Spendenparlament. Vor 20 Jahren hatte die letzte Renovierung auf dem Feriengelände stattgefunden und die Renovierung war dringend notwendig geworden. Und die Spende an den OJR dient auch dazu, spielend zu lernen. Dies deckt sich auch hervorragend mit den Statuten des Managerbundes, in denen Bildung, Kinder, Jugend und Studenten einen besonderen Stellenwert haben. Nun haben sich die Verantwortlichen des Spendenparlaments von der Wirksamkeit der Spende und dem Projektfortschritt überzeugt.

“Der Projektfortschritt ist beeindruckend. Die farbigen Malerarbeiten, die Elektrik und Leuchten oder die Fußbodenheizung geben dem Raum ein neues Wohlfühlgefühl”, so Frau Dr. Barbara Dürr. Und laut Johannes Schöberle vom Ortsjugendring Eningen sollen nun noch der Bodenbelag, Möbel und Spielsachen für die Kinder folgen.

Durch die enorme Eigenleistung der Menschen ist das Ganze finanziell machbar geworden. Und die Spende, sicherte die Anschubfinanzierung des Projektes. Gute Arbeit verdient eben gute Unterstützung.

Weitere Informationen:

www.ojr-eningen.de

www.Spendenparlament-reutlingen.de

