GNTM-Finalistin Nicole Reitbauer neu in der Jury für das Model-Casting der ELORA Fashion Show im MELIÁ Frankfurt City

GNTM-Finalistin bringt internationale Erfahrung und neue Impulse

Nicole Reitbauer, Finalistin von Germany“s Next Topmodel 2023 und international erfolgreiches Model, ist neu in der Jury für das große Model-Casting der ELORA Fashion Show im MELIÁ Frankfurt City. Mit Erfahrung aus Mailand, Paris und Berlin sowie Auftritten für renommierte Marken wie Kilian Kerner, Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana und Escada bringt sie wertvolle Branchenkenntnisse in die Juryarbeit ein.

„Ich freue mich darauf, neue Talente nicht nur auszuwählen, sondern sie auch persönlich auf ihrem Weg zu begleiten“, so Reitbauer.

Unterstützt wird sie von Jane Uhlig, PR-Expertin, Moderatorin und kreative Leiterin der Show. Sie sagt: „Mit Nicole gewinnen wir eine starke Persönlichkeit für die Jury – authentisch, erfahren und inspirierend.“

Das Casting am 29. Mai und 4.5. Juni 2025 legt den Grundstein für die Show: Ausgewählte Models erhalten individuelles Coaching in den Bereichen Laufsteg, Ausdruck und Performance – bevor sie am 16. Juli bei der ELORA Fashion Show 2025 auf der großen Bühne stehen.

Ein Modeevent, das Menschen, Emotionen und Vielfalt feiert

Am Mittwoch, 16. Juli 2025, um 18:00 Uhr wird das elegante Hotel MELIÁ Frankfurt City zur Bühne für die ELORA Fashion Show 2025. Gemeinsam mit PR-Expertin Jane Uhlig, dem charismatischen Fashion-Award-Gewinner Didi Veron und RTL-Superhändler Marvin Muth sucht ELORA Fashion insgesamt 30 außergewöhnliche Models – für einen Abend, der Mode nicht nur zeigt, sondern spürbar macht.

Glamour trifft auf echte Geschichten

In einer Zeit, in der Authentizität und Individualität wichtiger sind als perfekte Maße, setzt ELORA Fashion ein klares Statement: Jeder Mensch kann Model sein, wenn Ausstrahlung, Haltung und Freude an Mode spürbar werden. Gesucht werden Frauen und Männer jeden Alters und Typs – hübsch, elegant, außergewöhnlich, kurvig oder schlank, jung oder reifer. Entscheidend ist nicht die Kleidergröße, sondern das Charisma.

„Wir suchen keine Schablonen – wir suchen Charakter“, erklärt Didi Veron, der mit seiner Geschichte und Kreativität selbst zur Inspirationsfigur wurde. Auch Marvin Muth betont: „Ich bin gespannt auf echte Persönlichkeiten – Menschen, die sich zeigen und ihre Individualität feiern.“

Große Bühne, große Chance

Das Model-Casting findet an drei Terminen statt: 29. Mai, 4. Juni und 5. Juni 2025, jeweils direkt im Hotel MELIÁ Frankfurt City – eine der spektakulärsten Locations Frankfurts. Moderiert wird die Show von Bastian Becker, General Manager des Hotels, und Jane Uhlig, die auch als Zumba-Dance-Trainerin bekannt ist und über 45.000 Follower auf Instagram begeistert.

„Wir freuen uns sehr, Gastgeber eines solch hochwertigen Fashion-Events zu sein“, so Becker. „Unser Haus bietet mit moderner Architektur und inspirierendem Design den perfekten Rahmen, um Mode, Lebensfreude und Persönlichkeit zu verbinden.“

Das Casting – was wird benötigt?

Alle interessierten Models werden gebeten, folgende Angaben einzureichen:

Name, Vorname

Alter

Adresse, E-Mail, Telefonnummer

Körpergröße und Kleidergröße

Erfahrungen und Referenzen (falls vorhanden)

Drei aktuelle Fotos (Alltag oder Porträt)

Angaben zu Hobbys und Talenten (z.B. Tanz, Yoga, Schauspiel, Sport)

Optional: Setcard

Das erwartet die Models:

Teilnahme an einem professionellen Casting

Vorbereitung mit Styling- und Laufstegcoaching

Auftritt auf dem großen Catwalk im Hotel MELIÁ Frankfurt City

Hochwertiges Bild- und Videomaterial für die eigene Modelmappe

Präsentation vor Presse, VIP-Gästen und Branchenprofis

Aufbau wertvoller Kontakte für zukünftige Model- und Medienprojekte

Möglichkeit, Familie und Freunde zur Show einzuladen

Mehr als nur eine Modenschau

Die ELORA Fashion Show ist eine Hommage an echte Menschen, an ihre Geschichten, ihre Stärken und ihre Einzigartigkeit. Hier geht es um Selbstvertrauen, Mut und die Freude an der eigenen Ausstrahlung.

„In einer Welt voller Normen und Vergleiche will ELORA Fashion Mut machen: Mut, sich zu zeigen – und vielleicht sogar andere zu inspirieren“, sagt Jane Uhlig.

Jetzt noch bewerben fürs Casting:

E-Mail: hlig@janeuhlig.de„>jane.uhlig@janeuhlig.de

WhatsApp: 0151-11623025

Betreff: „Bewerbung Model ELORA Fashion Show im Hotel MELIÁ Frankfurt City“

Elora Fashion Show im MELIÁ Frankfurt City – Stil, Vielfalt und Emotion auf höchstem Niveau

Am Abend des Events erwartet die Gäste ein unvergessliches Modeerlebnis voller Inspiration, Glamour und echter Persönlichkeiten. Im stilvollen Ambiente des Hotels MELIÁ Frankfurt City, das für moderne Eleganz und urbanes Design steht, kommen Modebegeisterte, Medienvertreter und prominente Gäste zusammen, um ein besonderes Fashion-Highlight zu feiern.

Die Veranstaltung wird von hochkarätigen Persönlichkeiten begleitet. Mit dabei sind unter anderem Didi Veron, TV-Star und Gewinner des „VDMD Fashion Award 2023“, Marvin Muth, RTL-Superhändler und erfolgreicher Unternehmer, sowie Bastian Becker, General Manager des gastgebenden MELIÁ Frankfurt City Hotels. Für die kreative Leitung der Show zeichnet sich die renommierte PR-Ikone Jane Uhlig verantwortlich. Neu in der Jury begrüßen wir außerdem Nicole Reitbauer, Finalistin von Germany“s Next Topmodel, die mit ihrer internationalen Modelerfahrung frische Impulse setzt.

Moderiert wird der Abend von Bastian Becker und Jane Uhlig, die gemeinsam durch ein abwechslungsreiches Programm führen.

Die Gäste dürfen sich auf eine spektakuläre Fashion Show freuen, bei der echte Persönlichkeiten auf dem Laufsteg stehen und Mode in ihrer lebendigsten Form präsentieren. Die Looks werden von der renommierten FAMOUS FACE ACADEMY gestylt, die für professionelle Make-up- und Stylingkonzepte bekannt ist. Darüber hinaus sorgen energiegeladene Fashion-Zumba-Performances für Bewegung und Begeisterung im Publikum.

Ein weiteres Highlight stellt die exklusive Hollywood-Gewinnspielaktion dar, bei der unter anderem Produkte von Schauspiel-Star Jason Momoa verlost werden. In der stilvollen Medienlounge stehen Interviews und eine Fotowand für persönliche Erinnerungen und mediale Eindrücke zur Verfügung. Der Abend bietet zudem eine hervorragende Gelegenheit zum hochwertigen Networking mit Gästen aus den Bereichen Mode, TV und Medien.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Special Guest Labels 2025, die mit ihrer individuellen Handschrift die Vielfalt der Modewelt repräsentieren:

Silverstein Official begeistert mit urbanem, fairem und ausdrucksstarkem Design, während Jacques Sarya Herrenausstatter für stilvolle und hochwertige Herrenmode steht, die klassische Eleganz mit modernem Anspruch verbindet.

Der offizielle Ablauf des Abends beginnt mit einem Empfang ab 18:00 Uhr, bevor um 19:00 Uhr die Show startet. Für Pressevertreter ist der Einlass bereits ab 17:30 Uhr möglich. Der Dresscode für den Abend lautet Smart Elegant.

Ein ganz besonderer Moment des Abends: TV- und Podcast-Star Meike Buschening Kaffenberger wird zum ersten Mal selbst auf dem Laufsteg stehen. Mit Mut zur Veränderung und echter Persönlichkeit setzt sie damit ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Selbstbewusstsein und Neuanfang in der Modewelt.

Dieser Abend steht ganz im Zeichen von Schönheit, Vielfalt und Individualität – eine Hommage an die Kraft der Mode, Menschen zu verbinden, zu bewegen und zu inspirieren.

Die Anmeldung und Akkreditierung erfolgt über Jane Uhlig unter der E-Mail-Adresse: Jane.Uhlig@janeuhlig.de.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Bildquelle: Peter Lepszy