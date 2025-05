Erstes Casting der Elora Fashion Show begeistert mit prominenter Jury & über 50 Talenten im MELIÁ Frankfurt City

Elora Fashion Show begeistert mit starker Jury und über 50 Talenten im MELIÁ Frankfurt City

Frankfurt am Main, 31. Mai 2025 – Das erste offizielle Casting der Elora Fashion Show 2025 im exklusiven MELIÁ Frankfurt City war ein voller Erfolg. Mehr als 50 Bewerber:innen präsentierten sich vor einer prominent besetzten Jury – begleitet von TV-Kameras, Modebegeisterten und einem hochprofessionellen Organisationsteam. Die Atmosphäre: inspirierend, kreativ und voller Energie.

Nach einem offenen Empfang begannen die Teilnehmer:innen mit Vorstellungsrunden, Laufstegübungen und sogar spontanen Tanzeinlagen – das Casting entwickelte sich zu einem echten Mode-Event mit Persönlichkeit.

Die Jury – hochkarätig, nahbar und engagiert:

Nicole Reitbauer, Finalistin bei Germany“s Next Topmodel, legte ihren Schwerpunkt auf professionelles Laufstegtraining.

Im Interview mit Jane Uhlig sprach sie zudem über das wahre Verständnis von Schönheit:

„Es geht nicht nur um das äußere Erscheinungsbild – wahre Schönheit kommt von innen. Man muss strahlen, um gesehen zu werden.“

Marvin Muth, TV-Star, betonte, wie wichtig es sei, ständig Neues auszuprobieren, um als Model und Persönlichkeit zu wachsen:

„Wer auf der Stelle tritt, wird übersehen – Wandel ist die Bühne für Erfolg.“

Didi Veron, Fashion Award Gewinner, sprach leidenschaftlich über die Rolle von Kreativität in der Modewelt und forderte die Talente auf, sich nicht in Trends zu verlieren, sondern ihre Individualität zu zeigen.

Jane Uhlig moderierte mit Charme und Struktur durch das Event und schuf eine Atmosphäre der Ermutigung und Klarheit.

Das moderne MELIÁ Frankfurt City Hotel bot mit seiner stilvollen Atmosphäre, perfekter Organisation und zentralen Lage die ideale Kulisse für diesen besonderen Tag.

Auch Haarstudio Varli aus Wetzlar war mit an Bord: Starfriseur Orhan Varli stylte bereits beim ersten Casting die Frisuren von Topmodel-Finalistin Nicole Reitbauer und Jane Uhlig – mit präzisem Styling, Kreativität und absolutem Trendgespür.

Save the Date – die Elora Fashion Show 2025:

Nächste Castings: 4. & 5. Juni 2025, 16 Uhr

Finale Modenschau: 16. Juli 2025, 18 Uhr

Bewerbungen oder Anmeldungen zur Show ab sofort – direkt an Jane Uhlig: jane.uhlig@janeuhlig.de

Mehr als nur eine Modenschau

Die ELORA Fashion Show ist eine Hommage an echte Menschen, an ihre Geschichten, ihre Stärken und ihre Einzigartigkeit. Hier geht es um Selbstvertrauen, Mut und die Freude an der eigenen Ausstrahlung.

„In einer Welt voller Normen und Vergleiche will ELORA Fashion Mut machen: Mut, sich zu zeigen – und vielleicht sogar andere zu inspirieren“, sagt Jane Uhlig.

Jetzt noch bewerben fürs Casting:

E-Mail: jane.uhlig@janeuhlig.de

WhatsApp: 0151-11623025

Betreff: „Bewerbung Model ELORA Fashion Show im Hotel MELIÁ Frankfurt City“

Elora Fashion Show im MELIÁ Frankfurt City – Stil, Vielfalt und Emotion auf höchstem Niveau

Am Abend des Events erwartet die Gäste ein unvergessliches Modeerlebnis voller Inspiration, Glamour und echter Persönlichkeiten. Im stilvollen Ambiente des HotelsMELIÁ Frankfurt City, das für moderne Eleganz und urbanes Design steht, kommen Modebegeisterte, Medienvertreter und prominente Gäste zusammen, um ein besonderes Fashion-Highlight zu feiern.

Die Veranstaltung wird von hochkarätigen Persönlichkeiten begleitet. Mit dabei sind unter anderemDidi Veron, TV-Star und Gewinner des „VDMD Fashion Award 2023“,Marvin Muth, RTL-Superhändler und erfolgreicher Unternehmer, sowieBastian Becker, General Manager des gastgebenden MELIÁ Frankfurt City Hotels. Für die kreative Leitung der Show zeichnet sich die renommierte PR-IkoneJane Uhligverantwortlich. Neu in der Jury begrüßen wir außerdemNicole Reitbauer, Finalistin vonGermany“s Next Topmodel, die mit ihrer internationalen Modelerfahrung frische Impulse setzt.

Moderiert wird der Abend von Bastian Becker und Jane Uhlig, die gemeinsam durch ein abwechslungsreiches Programm führen.

Die Gäste dürfen sich auf eine spektakuläre Fashion Show freuen, bei der echte Persönlichkeiten auf dem Laufsteg stehen und Mode in ihrer lebendigsten Form präsentieren. Die Looks werden von der renommiertenFAMOUS FACE ACADEMYgestylt, die für professionelle Make-up- und Stylingkonzepte bekannt ist. Ein weiteres Highlight: Die Looks der Teilnehmer:innen werden von der renommierten FAMOUS FACE ACADEMY gestylt, die für professionelle Make-up- und Stylingkonzepte auf höchstem Niveau bekannt ist. Ergänzt wird das Styling durch das Haarstudio Varli aus Wetzlar, wo Star-Friseur Orhan Varli und sein Team für kreative und typgerechte Frisuren sorgen werden – perfekt abgestimmt auf jeden Model-Look.Darüber hinaus sorgen energiegeladeneFashion-Zumba-Performancesfür Bewegung und Begeisterung im Publikum.

Ein weiteres Highlight stellt die exklusiveHollywood-Gewinnspielaktiondar, bei der unter anderem Produkte von Schauspiel-StarJason Momoaverlost werden. In der stilvollen Medienlounge stehen Interviews und eine Fotowand für persönliche Erinnerungen und mediale Eindrücke zur Verfügung. Der Abend bietet zudem eine hervorragende Gelegenheit zumhochwertigen Networkingmit Gästen aus den Bereichen Mode, TV und Medien.

Besondere Aufmerksamkeit gilt denSpecial Guest Labels 2025, die mit ihrer individuellen Handschrift die Vielfalt der Modewelt repräsentieren:

Silverstein Officialbegeistert mit urbanem, fairem und ausdrucksstarkem Design, währendJacques Sarya Herrenausstatterfür stilvolle und hochwertige Herrenmode steht, die klassische Eleganz mit modernem Anspruch verbindet.

Der offizielle Ablauf des Abends beginnt mit einem Empfang ab18:00 Uhr, bevor um19:00 Uhrdie Show startet. Für Pressevertreter ist der Einlass bereits ab17:30 Uhrmöglich. Der Dresscode für den Abend lautetSmart Elegant.

Ein ganz besonderer Moment des Abends:TV- und Podcast-Star Meike Buschening Kaffenbergerwird zum ersten Mal selbst auf dem Laufsteg stehen. Mit Mut zur Veränderung und echter Persönlichkeit setzt sie damit ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Selbstbewusstsein und Neuanfang in der Modewelt.

Dieser Abend steht ganz im Zeichen von Schönheit, Vielfalt und Individualität – eine Hommage an die Kraft der Mode, Menschen zu verbinden, zu bewegen und zu inspirieren.

Die Anmeldung und Akkreditierung erfolgt über Jane Uhlig unter der E-Mail-Adresse:Jane.Uhlig@janeuhlig.de.

