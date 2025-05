Stilvoller Aktivurlaub über den Dächern Innsbrucks

Innsbruck, Mai 2025 – Das Sweet Cherry Boutique & Guesthouse Tyrol lädt Urlauber zu einem unvergesslichen Aufenthalt ein, der urbanen Charme mit alpiner Natur verbindet. Nur zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, bietet dieses familiengeführte Haus mit 10 liebevoll gestalteten Zimmern und Suiten den idealen Ausgangspunkt für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen.

Vielfältige Urlaubsangebote für jede Jahreszeit:

Das Sweet Cherry präsentiert maßgeschneiderte Angebote, die den Aufenthalt in Innsbruck zu einem besonderen Erlebnis machen:

Hike & Bike Special: Drei Übernachtungen inklusive Gourmet-Frühstück, kostenfreier Nutzung von E-Bikes oder Mountainbikes, Leihausrüstung wie Rucksäcke und Helme sowie die Innsbruck Welcome Card für kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Ermäßigungen bei Bergbahnen und Freizeitaktivitäten.

Midweek Special 4=3: Bei Buchung von vier Nächten zwischen Sonntag und Donnerstag erhalten Gäste eine Nacht gratis. Inklusive Frühstück und Welcome Card mit zahlreichen Vorteile

Winterferien-Angebot: Fünf Übernachtungen mit Frühstück, inklusive kostenlosem Aufenthalt für ein Kind bis 2 Jahre und ermäßigten Preisen für Kinder von 3 bis 16 Jahren. Die Welcome Card bietet zusätzliche Vergünstigungen für Winteraktivitäten.

Special 5=4: Fünf Übernachtungen zum Preis von vier, inklusive Frühstück, Zugang zum beheizten Outdoor-Pool (Mai bis September), E-Bike-Verleih und Shuttle-Service zur Nordkettenbahn.

Inklusivleistungen und besondere Highlights

Gäste des Sweet Cherry genießen zahlreiche Annehmlichkeiten:

– Tägliches Frühstück mit regionalen Spezialitäten, zubereitet von Chef Chris.

– Kostenlose Nutzung der Innsbruck Welcome Card ab dem zweiten Übernachtungstag, die freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Ermäßigungen für Bergbahnen und Freizeitaktivitäten bietet

– Direkter Zugang zu Wander- und Bikewegen sowie zu Skigebieten in der Umgebung

– Hundefreundliche Ausstattung inklusive Willkommenspaket für Vierbeiner.

Willkommen im Sweet Cherry

Dein gemütliches Zuhause in Innsbruck in bester Lage

Hier, wo Gemütlichkeit und Herzlichkeit sich treffen, könnt ihr euch auf 20 kuschelige Betten, liebevolle Gastgeber und das allerbeste Frühstück der Stadt freuen, das Chef Chris täglich mit einer Extraportion Liebe zaubert. Nur 10 Minuten vom Trubel Innsbrucks entfernt und doch mitten im Herzen der Natur, bietet das Sweet Cherry den perfekten Mix aus Bergabenteuer und Stadtkultur. Ob der Berg ruft oder die Stadt lockt – hier startet ihr direkt vor der Haustür in euer nächstes Abenteuer. Mountainbike-Tracks, Wanderwege, die Nordkettenbahn und der Alpenzoo warten nur darauf, von euch entdeckt zu werden.

Schöner kann Urlaub in Innsbruck nicht sein – be welcome be sweet Cherry!

Firmenkontakt

Sweet Cherry Boutique & Guesthouse Tyrol

Stephanie Dag

Gramartstr 100

6020 Innsbruck

+43 512 292 901



https://www.sweet-cherry.at/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

