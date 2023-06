GNTM-Siegerin Vivien über Selbstvertrauen, Diversity & Girls Support

Vivien im Interview mit PlusPerfekt

Vivien hatte keinerlei Model-Erfahrung als sie sich bei GNTM bewarb. Sie hoffte, nicht als eine der erste Kandidatinnen auszuscheiden. Heute überzeugte die 22-jährige Koblenzerin im Finale und ist Germany“s Next Topmodel 2023.

Die GNTM-Siegerin Vivien ist für viele junge Frauen ein Vorbild. Vivien ist curvy und steht selbstbewusst zu ihren Rundungen. Sie möchte zeigen, dass Schönheit nichts mit der Konfektionsgröße zu tun hat. Durch Rolemodels wie Body Positivity-Aktivistin und Curvy-Model Ashley Graham oder Model und Moderatorin Angelina Kirsch, scheint Body Positivity endlich mehr Akzeptanz zu erhalten. Dennoch häufen sich in letzter Zeit Schlagzeilen um Stars wie Lady Gaga und die Kardashians, die sich angeblich mit Diabetes-Medikamenten schlank spritzen lassen. Die Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow sagt sogar öffentlich, dass sie nur wenig isst, sich von Knochenbrühe, Gemüse und Kaffee ernährt.

In die gleiche Richtung gehen Fashion-Trends wie Y2K. Schlank, schlanker am schlankesten scheint die Devise der Designer zu sein. Auf den Runways sind wieder weniger Curvy-Models zu sehen und das, obwohl wir noch im letzten Jahr die zunehmende Körpervielfalt auf den Laufstegen gefeiert haben. PlusPerfekt sprach dazu exklusiv mit Vivien, Germany“s Next Topmodel 2023.

Vivien, was hältst du von dieser Entwicklung? Hast du das Gefühl das katapultiert uns zurück in Zeiten von Unsicherheiten und Selbstzweifeln?

Vivien:

Stars tun viele Dinge, die nicht der Norm entsprechen. Daran muss man sich kein Beispiel nehmen. Aber natürlich ist das eine kritische Entwicklung, insbesondere für junge Frauen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir in frühere Zeiten zurück katapultiert werden – früher war der Magerwahn noch viel schlimmer.

Du bist Siegerin von GNTM 2023. Weshalb hast du dich beworben?

Vivien:

Das Modeln ist schon immer ein geheimer Traum von mir gewesen, den ich mich aber nie so richtig gewagt habe zu verfolgen. Ich habe mich daher für das Format entschieden und dann aber ohne große Hoffnungen beworben und abgewartet was passiert.

Das ganze Interview, viele Fotos und Infos zu Vivien und anderen Curvy Models findest du auf PlusPerfekt.de.

