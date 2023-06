Strom- und Energiekosten senken durch Dachverpachtung für Photovoltaikanlage

Verringern und optimieren Sie Ihre Stromkosten / Energiekosten mit einer Solaranlage!

Ihr GreenScout Daniel Görs ist Ihr kompetenter Partner für die Energiewende. Der folgende GreenScout.info-Artikel beschreibt, wie man mit Photovoltaik Geld sparen kann, während die Strompreise steigen (und steigen und steigen und steigen).

Wie kann ich Energiekosten durch Dachverpachtung für Solar sparen?

Die Dachverpachtung für Solaranlagen kann eine gute Möglichkeit sein, um Stromkosten / Energiekosten zu sparen und gleichzeitig zur Förderung der erneuerbaren Energien beizutragen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie die Energiekosten durch die Vermietung Ihres Daches an ein Solarunternehmen wie Home of Solar gesenkt werden können:

Angenommen, Sie haben eine Dachfläche von 500 Quadratmetern, die Sie an ein Solarunternehmen vermieten möchten. Ein erfahrenes Solarunternehmen wie Home of Solar wird eine Solaranlage auf Ihrem Dach installieren und Ihnen dafür eine jährliche Pachtzahlung von 600 Euro anbieten. Wenn Sie derzeit 3.000 Euro pro Jahr für Strom aus dem Netz bezahlen, können Sie die Energiekosten wie folgt senken:

Die Solaranlage auf Ihrem Dach erzeugt im Jahr 4.000 kWh an Solarstrom.

Wenn Sie 50% des erzeugten Stroms selbst nutzen, können Sie 2.000 kWh im Jahr sparen, was einer Einsparung von 600 Euro (bei einem Strompreis von 0,30 Euro/kWh) entspricht.

Die verbleibenden 50% des erzeugten Stroms werden vom Solarunternehmen ins Netz eingespeist und verkauft. Hierdurch erzielt das Unternehmen Einnahmen, die es dazu nutzen kann, Ihnen eine Pachtzahlung zu leisten. Diese Pachtzahlung von 600 Euro deckt in unserem Beispiel allein bereits ein Fünftel Ihrer Gesamtkosten für Strom ab.

Durch die Dachverpachtung für Solaranlagen (mehr auf https://www.greenscout.info) können Sie also nicht nur zur wichtigen Förderung der erneuerbaren Energien beitragen, sondern auch Ihre Strom-/Energiekosten signifikant senken. Bei der Dachverpachtung über das Green Energy Network von Home of Solar werden zusätzlich die Strom-/Energiekosten noch über die Dachpacht-Einnahmen weiter gesenkt, da die Dachverpächter kostengünstig Solarstrom beziehen dürfen, bei der es eine garantierte und immer bis zu 30% günstigere Solarstrombelieferung gibt.

Jedes Photovoltaik-Projekt ist anders

Natürlich hängt die tatsächliche Höhe der Einsparungen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Solaranlage, dem Stromverbrauch und den aktuellen Strompreisen. Es empfiehlt sich daher, ein individuelles Angebot von Ihrem GreenScout Daniel Görs einzuholen und die möglichen Einsparungen im Einzelfall zu prüfen.

Eine klimaneutrale Zukunft zu gestalten, war also nie leichter als jetzt: mit Photovoltaik. Solarstrom schont nicht nur die begrenzten Ressourcen der Erde, sondern auch Ihren Geldbeutel. Durch kontinuierlich steigende Energiepreise spart Solarstrom künftig sogar noch mehr Geld ein. Nachhaltig handeln und gleichzeitig Geld sparen ist mit dem Green Energy Network von Home of Solar kinderleicht.

Sie möchten nachhaltig Ihre Strom-/Energiekosten senken? Dann kontaktieren Sie jetzt Ihren GreenScout Daniel Görs!

P.S.: Wussten Sie, dass derzeit lediglich 0,005% der Sonnenenergie tatsächlich durch Photovoltaik zur Stromerzeugung genutzt werden? Helfen Sie mit, dieses enorme Potenzial zu nutzen und die Welt zu retten!

www.greenscout.info: Werde GreenScout, rette die Umwelt und erziele passives Einkommen!

JETZT auf www.greenscout.info aktiv werden, freie Flächen empfehlen, Umwelt und Klima schützen und passives Einkommen durch Provisionen erzielen.

Ein Greenscout (Tippgeber) empfiehlt geeignete Dach- oder Freiflächen von Unternehmen und Organisationen, die er kennt, und erhält eine attraktive Provision für die Vermittlung. Der Verpächter erhält eine Pachtzahlung für die Nutzung seiner Fläche, während das Solarenergie-Unternehmen die Solaranlagen installiert und betreibt, um saubere Energie zu produzieren, wovon die Umwelt und das Klima profitieren.

Als Tippgeber für ungenutzte Dachflächen und Freiflächen für Solaranlagen kannst du passives Einkommen verdienen, indem Du eine Provision für jeden erfolgreichen Solar-Pachtvertrag erhältst.

Besser als Online-Business: Mit Solar als GreenScout das Klima retten

Die gemeldeten Flächen für Solaranlagen werden fachgerecht geprüft. Sobald sie als geeignet eingestuft worden und die entsprechenden Verträge geschlossen sind, erhält der GreenScout eine Belohnung. Beim Beispiel der 2.500 Quadratmeter wäre das ein Honorar von 2.500 Euro.

Das Konzept von HOME OF SOLAR führt also nicht nur zu einer der vielzitierten Win-Win-Situationen, es ist vielmehr eine Win-Win-Win-Situation. Denn es profitieren erstens die Immobilienbesitzerinnen bzw. der Immobilienbesitzer, zweitens die GreenScouts und drittens die Energie-Unternehmen, weil auch sie dringend Flächen brauchen, um die gewünschte Energiewende zu schaffen. Doch im Grunde gibt es sogar noch einen vierten Gewinner: die Umwelt und damit gewinnen letztlich wir alle.

www.greenscout.info

