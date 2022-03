Gönül Pehlivan: Erfolgs- und Potenzialentfaltung für Unternehmer und Selbstständige

Unternehmer und Selbstständige mit Status und Expertise haben es geschafft. Nach Außen hin funkelt die perfekte Fassade, doch wie sieht es im Inneren aus? Zugegeben ist es unangenehm, sich der Tatsache zu stellen, dass die innere Stimme unaufhörlich und immer wieder erahnen lässt, dass eben nicht alles perfekt ist und das irgendetwas nicht stimmt. Doch genau diese Stimme zeigt den Weg in ein Leben voller Glück und Zufriedenheit. Nur wer den Mut hat, das eigene Potenzial zu entfalten und den Schritt zu wagen, kann das berufliche Glück finden, das sich unweigerlich auf das Privatleben, die Gesundheit und alle anderen Lebensbereiche positiv auswirken wird. Der Mut zur Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist ein Ziel, dass nicht so ohne Weiteres erreicht werden kann. Äußere und private Umstände, Verantwortungsgefühl oder die Angst vor der Ungewissheit sind Faktoren, die Menschen davon abhalten, sich nicht so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Die Angst vor Ablehnung, dem Scheitern und Existenzängste bringt das ungewisse Terrain zweifelsohne mit sich, auch bei erfolgreichen und etablierten Unternehmern. Doch was ist die Alternative? Ein Leben mit halbem Glück und ein bisschen Zufriedenheit?

Der Weg eines erfolgreichen Unternehmers führt nicht selten ins Burn-out. Dorthin, wo auch Mentorin Gönül Pehlivan, einst geschlittert ist. Deshalb weiß sie aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, das eigene Potenzial zu entfalten und zu sich selbst zu stehen. Ihre Mission ist es, dass jeder das tut, wofür sein Herz brennt, um glücklich sein zu können. Gönül Pehlivan ist Mentorin und erreicht für ihre Kunden eine echte Transformation. Sie spricht praxisnah und aus ihrer Lebenserfahrung heraus und hilft Menschen, den Mut aufzubringen, authentisch zu sein und die Schauspielerei zu verlassen. Wer eine Personal Brand anstrebt, kommt an der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber nicht vorbei. Am Ende des Tages zählen die eigenen Werte und der Mut, danach zu leben und zu handeln.

Gönül Pehlivan ist Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin, Potenzialentfalterin, Mentorin und eine ehemalige bekannte Fernsehmoderatorin. Sie moderierte zahlreiche TV-Formate, arbeitete mit namhaften Kunden und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Lifestyle zusammen. Sie hat ihre Betroffenheit zur Berufung gemacht und konnte trotz Burn-out aus eigener Kraft zurück ins Leben finden.

Heute ist sie glücklich und erfolgreich und bekam ihr inneres Strahlen zurück. Dieses gibt sie heute an andere Menschen weiter. In ihren Keynotes bestärkt und ermutigt sie Menschen, ihre Geschichte zu teilen und sich nicht dafür zu schämen, Hilfe anzunehmen. Sie zeigt, mit welchen Methoden jeder Mensch stressfrei erfolgreich werden kann und seine Energie gewissenhaft und richtig einsetzt, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Gönül Pehlivan begeistert regelmäßig tausende Teilnehmer mit voller Energie auf Europas Kongress-Bühnen. Das Ziel: mehr Reichweite, Sichtbarkeit und Neukunden online gewinnen. Als Expertin verhilft sie Coaches, Trainer, Berater, Speaker, Unternehmer und Selbstständigen durch erfolgreiches Online-Marketing sichtbarer und somit deutlich erfolgreicher zu werden.

Gönül Pehlivan ist überzeugt: “Eine gute Mentorin sollte Menschen dort abholen, wo sie aktuell stehen und sie auf ihrer Reise zum Erfolg Schritt für Schritt begleiten. Der Weg zum Erfolg darf Spaß machen, sich leicht anfühlen und das innere Strahlen noch heller werden lassen”. Auch du kannst es mit Gönüls Hilfe schaffen: mehr Reichweite, Sichtbarkeit und Neukunden für ein umsatzstarkes Online-Business!

Jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch bei Gönül buchen – für mehr Erfolg, Freiheit und Selbstverwirklichung. https://www.goenuelpehlivan.de/kostenfreies-beratungsgespraech/

Gönül Fidan Pehlivan unterstützt Menschen dabei, ihr wahres Potenzial zu finden und zu entfalten. Sie ist Mentorin, Bestsellerautorin und Keynote-Speakerin aus Überzeugung.

Firmenkontakt

Gönül Pehlivan

Gönül Pehlivan

Kleinschmitthäuser Weg 39

40468 Düsseldorf

0211 95782133

info@goenuelpehlivan.de

https://www.goenuelpehlivan.de/

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.