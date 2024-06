Goethe bis Properz: Frauengestalten der Klassik erforscht

Haben Sie sich jemals gefragt, wie die literarischen Meisterwerke des 18. Jahrhunderts Frauen porträtiert haben? Wie spiegeln diese Darstellungen die gesellschaftlichen Erwartungen, Träume und Konflikte ihrer Zeit wider? Der im Januar 2024 bei GRIN erschienene, neue Sammelband „Frauenbilder in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Analyse von Properz, Goethe, Novalis und Werther“ lädt ein zu einer faszinierenden Reise durch die Werke der vier genannten Autoren, um diese Fragen zu beantworten.

Von der tiefgründigen Analyse inhaltlicher, formaler und zeitgeschichtlicher Faktoren in Goethes „Der Besuch“ und Properz‘ Elegie über die charakterstarke Charlotte in „Die Wahlverwandtschaften“ bis hin zur spannenden Gegenüberstellung von „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und „Heinrich von Ofterdingen“, entfaltet dieser Band ein komplexes Bild weiblicher Identität, Rolle und Darstellung. Wie modern oder traditionell sind diese Frauenbilder wirklich? Entdecken Sie fesselnde Antworten und gewinnen Sie neue Einblicke in das Frauenbild des 18. Jahrhunderts!

Gefangen zwischen Mündigkeit und Autonomie

Der Sammelband „Frauenbilder in der Literatur des 18. Jahrhunderts“ richtet sich an ein breites Publikum, das von Forschenden aus den Bereichen der Literaturwissenschaft, Geschichte und Kulturwissenschaft über Lehrkräfte und Studierende der Geisteswissenschaften bis hin zu Feministinnen und einer allgemeinen Leserschaft mit Interesse an Literatur und Geschichte reicht. Er ist besonders wertvoll für alle, die sich für die Darstellung und Entwicklung des Frauenbildes in der Literatur sowie für die sozialen und kulturellen Kontexte, die diese Werke geprägt haben, interessieren. Sind Sie bereit, die Frauengestalten des 18. Jahrhunderts neu zu entdecken und zu hinterfragen, was diese für uns heute bedeuten können?

Das Buch ist im Januar 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-99556-8).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1439107

