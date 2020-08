Grausam: Hund ohne Pfoten ausgesetzt

Wer kennt den Halter ? – Hündin wird tierärztlich versorgt

Der traurige Blick ist herzzerreißend: In Moers wurde eine junge Hündin ohne Pfoten ausgesetzt. Versorgt wird die kleine Hündin in der für Fundtiere in der Region zuständigen BDT-Tierherberge in Kamp-Lintfort. Zunächst kümmert sich ein Tierarzt um die Hündin, so der Bund Deutscher Tierfreunde.

Nach ersten Untersuchungen konnte noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit festgestellt werden, wodurch die Hündin die Pfoten verloren hat. Dies werden weitere Untersuchungen zeigen. Sicher ist, dass die Hündin Prothesen oder andere Gehhilfen für ihre vier Pfoten brauchen wird, so der Bund Deutscher Tierfreunde.

Die Kleine ist creme-rot-farbig und hat keine Pfoten, sondern nur vier unterschiedlich lange Beinstümpfe. Ausgesetzt wurde sie in der Nacht zum Montag in einer Transportbox in Moers, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Die Hündin ist sogar gechipt, jedoch gibt es keine Registrierung für den Chip. Es handelt sich um eine asiatische Shiba Inu Hündin. Schon wenige Stunden nach Veröffentlichung des tragischen Schicksals der kleinen Hündin im Internet gab es hunderte Anfragen beim Bund Deutscher Tierfreunde nach Adoption. Vor allen weiteren Schritten ist jedoch jetzt erst mal die Genesung der Hündin von den Strapazen erforderlich. Deshalb ist jetzt Geduld gefragt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird über die Adoption entschieden. “Das Telefon steht hier nicht mehr still, und wir kriegen zahlreiche E-Mails”, sagte Vivien Schmidt vom Bund Deutscher Tierfreunde. “Alle wollen die Kleine adoptieren.”

Wer Hinweise oder Informationen über die Herkunft oder den Halter des Tieres hat, kann sich direkt bei der Tierherberge melden (Telefon 02842-9283213 oder team@tierherberge-kamp-lintfort.de). Natürlich kann man auch zur Versorgung der kleine Hündin und zur Finanzierung der kostspieligen Prothesen beitragen: Commerzbank , IBAN DE04 3108 0015 0885 0835 01, BIC : DRESDEFF310

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein überregionaler Tierschutzverein.Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt rund 30 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2014 bereits sein zehnjähriges Bestehen.

