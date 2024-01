Griechenland Urlaub 2024 – einfache Reiseplanung mit neuem Tour-Konfigurator

Touristik-Spezialist Griechenland Reisen macht Urlaubsplanung für die Reisesaison 2024 mit innovativem Tourmix-Konfigurator noch leichter

Griechenland Reisen, einer der führenden Experten für unvergessliche Reiseerlebnisse mit Sitz in der Ruhrmetropole Bochum, präsentiert seinen brandneuen Tourmix-Konfigurator für die Urlaubssaison 2024. Auf griechenlandabc.de finden Singles, Paare, Familien und Gruppen eine Vielfalt an attraktiven, kombinierbaren Reiseideen, um Inselhüpfen, Rundreisen, Segeltouren zwischen den griechischen Inseln, Kreuzfahrten in der Ägäis auf exklusiven Privatyachten mit nur 15 bis zu 25 Kabinen oder luxuriöse Villenaufenthalte auf dem Festland und den Inseln individuell zu planen und zu buchen.

Online-Reiseplanung und -Buchung leicht gemacht

Dank des neuen Griechenland Reisen Tourmix-Konfigurators kann die Planung der eigenen Traumreise auf verschiedene Inseln oder in die Regionen Griechenlands ab sofort deutlich schneller und einfacher vorgenommen werden – frei konfigurierbar und damit maßgeschneidert auf die eigenen Bedürfnisse.

Weitere Vorzüge der erheblich benutzerfreundlicheren Online-Buchung: Der neue Tour-Konfigurator ermöglicht nun ebenso eine direkte Hotelbuchung zu den gleichen, kosteneffizienten Konditionen wie bei den bekannten Hotelportalen. Durch die Vermeidung unterschiedlicher Ansprechpartner und Zahlungswege wird die Reiseorganisation so zusätzlich erleichtert, was Reisenden weitere klare Vorteile in der Umsetzung ihrer Buchung bereitstellt. Aktuell hat Griechenland Reisen wieder seine beliebte Frühbucheraktion gestartet, über die Reisende ihren Traumurlaub 2024 jetzt preislich deutlich günstiger gestalten können.

Sicherheit und Kundengeldabsicherung

Griechenland Reisen legt besonders großen Wert auf die Sicherheit seiner Kund“innen. Dazu zählt insbesondere der Schutz von Kundengelder, indem das Unternehmen als Anbieter und Ansprechpartner den von der EU geforderten Sicherungsschein ausstellt. Ebenso steht das Team von Griechenland Reisen seinen Kunden ebenfalls während ihres Griechenland Aufenthalts jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Dimitrios Zachos, Inhaber von Griechenland Reisen, lädt Kund“innen und Journalist“innen ein, das Online-Angebot von Griechenland Reisen zu besuchen, um die Vorteile des neuen Tourmix-Konfigurators zu testen und dabei die Vielfalt an flexiblen Reiseideen für alle Regionen Griechenlands zu entdecken.

Mehr Informationen zu Griechenland – Inselhüpfen: https://www.griechenlandabc.de/inselhopping-griechenland/

Mehr Informationen zu Griechenland – Privatyachten: https://www.griechenlandabc.de/kreuzfahrten-griechenland-2024/

Zu Griechenland Reisen: https://griechenlandabc.de/

Über Griechenland Reisen:

Seit 1988 ist der Touristik-Spezialist mit Sitz in Bochum auf Reisen nach Griechenland mit einer breiten, umfassenden Palette an Reisemöglichkeiten spezialisiert – von Inselhüpfen, Rundreisen, Mitsegel-Trips und Pauschalreisen mit kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten bis hin zu Villen, Häusern und Hotels. Das Team besteht aus langjährig erfahrenen Reise-Experten mit umfassendem Touristik- und Griechenland-Know-how, die sich ebenso leidenschaftlich für die griechische Kultur und Landschaft engagieren.

Kontakt

Griechenland Reisen

Dimitrios Zachos

Markstr. 380

44795 Bochum

+49 (0) 234 77 32 015



https://www.griechenlandabc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.