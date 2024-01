Workshop News

Customer Relationship Management Know-how für Hoteliers: Die anker & al-pen academy – Neues Format für den Wissenstransfer in der Hotellerie

Die anker & alpen consulting GmbH nimmt den Know-how-Engpass im Customer Relationship Management (CRM) der Hotellerie mit der neu konzipierten anker & alpen academy entschieden in Angriff. Die Kursreihe beginnt mit großer Vorfreude auf die Durchführung mit dem exklusiven Workshop zum Thema „Digital Guest Experience“. Dieser erste Tag konzentriert sich auf innovative Strategien für einen nachhaltigen Erfolg im CRM und findet am 01. Februar 2024 von 9:30 bis 17:00 Uhr im Platzl Hotel in München statt.

Hier werden die Prinzipien des CRM vermittelt und individuell darauf eingegangen, wie diese gezielt auf die Bedürfnisse und Anforderungen eines Hotels angewendet werden können. Gemeinsam werden Strategien für eine markengerechte Kommunikation erarbeitet, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste zu verschiedenen Zeitpunkten identifiziert und klare Ziele für den Erfolg gesetzt. Dabei werden, konkrete Kommunikationsideen und Maßnahmen entwickelt, um daraus effektive CRM-Kampagnen aufzubauen und deren Erfolg zu messen. Das Ziel dieses academy Tages ist es, dass die Teilnehmer mit einem strategischen Plan zurück an den Schreibtisch kehren, den sie umgehend in die Tat umsetzen können. Der Preis für die Teilnahme beträgt 895EUR netto, inkl. Tagungspauschale und Arbeitsmaterial.

„Die academy Reihe ist der Schlüssel, um internes Know-how im Hotel aufzubauen, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren, ihre Kenntnisse zu erweitern und somit eigenständig und individuell die digitale Transformation im Hotel voranzubringen.“, so Prof. Dr. Sandra Bayer, Mitgründerin der anker & alpen consulting und Dozentin der academy Kursreihe.

Das Team von anker & alpen consulting, sind echte „Ärmelhochkrempel-Profis“. Sie optimieren und modellieren Systemlandschaften für die Hotellerie und tragen dazu bei, das Gästeerlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Digitalisierung ist für sie kein Selbstzweck, denn Technologie muss einfach funktionieren, damit die Kunden das tun können, was sie am besten können: Gastgeber sein! Dafür krempelt das Team die Ärmel hoch und gestaltet aktiv die Digitalisierung der Hotellerie mit. Für begeisterte Gäste, entlastete Mitarbeitende und erfolgreiche Hoteliers.

Kontakt

anker & alpen consulting GmbH

Prof. Dr. Sandra Bayer

Große Bäckerstraße 8

20095 Hamburg

+4940808128900



https://www.anker-alpen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.