IDEAL Versicherungsgruppe optimiert Inputmanagement mit neuen KI-Technologien

Durch den Cognitive Classifier von Insiders Technologies und eine Deep Learning OCR erreicht die IDEAL ein neues Qualitätslevel im Inputmanagement. Überragende Erkennungsraten ermöglichen die fallabschließende Bearbeitung oft bereits im Posteingang.

Kaiserslautern, 16. Januar 2024 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Document Processing (IDP), hat mit seinen innovativen KI-Produkten die Effizienz und Präzision im Inputmanagement der IDEAL Versicherungsgruppe maßgeblich gesteigert. Die Herausforderung bestand darin, jährlich ca. 500.000 Dokumente im Posteingang – darunter viele handschriftliche Belege, Urkunden und Dokumente unterschiedlicher Scan-Qualität – effizient zu verarbeiten.

Die IDEAL implementierte dazu den Cognitive Classifier von Insiders Technologies, der eine bildbasierte Klassifikation mit einer optimierten textbasierten Klassifikation durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Natural Language Processing (NLP) und Deep Learning kombiniert. Mit der Erkennung bildlicher Merkmale lassen sich so nun beispielsweise auch Urkundenrollen mit Siegel, notarielle Dokumente oder auch Fotoanhänge automatisiert erkennen und verarbeiten. Über den universellen Integration Layer for OCR (ILFO), der die Einbindung verschiedener OCR-Komponenten für spezielle Use Cases erlaubt, wurde bei der IDEAL auch eine Deep-Learning-basierte OCR eingeführt.

Diese Technologien ermöglichten es der IDEAL, die Klassifikation und Extraktion von Dokumenten zu optimieren und damit die Basis für eine deutliche Erhöhung des Automatisierungsgrads zu schaffen. „Dank Cognitive Classifier und ILFO haben wir die harten Nüsse im Inputmanagement auch knacken können und damit einen deutlichen Sprung in der Prozessautomatisierung gemacht“, berichtet Carsten Dickau, Business Analyst bei der IDEAL Versicherungsgruppe.

Die Implementierung der neuen Insiders Technologien führte zu einer spürbaren Steigerung der Erkennungsraten bei schwer zu verarbeitenden Dokumentenklassen auf nahezu 100 Prozent. Besonders beeindruckend ist die automatisierte Erkennung und Verarbeitung von Sterbeurkunden, die auf 97 Prozent gestiegen ist.

„Die Stärke von Insiders liegt in der Kombination aus einer guten Plattform, die stetig weiterentwickelt wird, und einer guten Beratung, die proaktiv neue Möglichkeiten der KI aufzeigt. Statt einem Zoo an unterschiedlichen Start-up-Lösungen hat man mit den smart-Produkten eine verlässliche Plattform, auf der Innovationen schnell umgesetzt werden können“, schildert Dickau den strategischen Vorteil für die IDEAL. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Insiders Technologies erlaubt der IDEAL Versicherung eine kontinuierliche Prozessoptimierung durch KI-Innovationen.

„Es gibt nicht die eine KI-Technologie für alles und durch den rasanten Fortschritt kommen immer neue hinzu. Unser Ansatz ist es, alle relevanten Methoden und Technologien auf einer zentralen Plattform bereitzustellen, die in Kombination miteinander die besten Ergebnisse liefern können“, erklärt Christian Bokelmann, Prokurist und Leiter der Business Unit „Intelligent Automation“ bei Insiders Technologies. „Unsere Kunden vermeiden so technologische Sackgassen und profitieren von unterschiedlichsten KI-Ansätzen aus einer Hand.“

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

