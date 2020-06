Grillplatz.org – Schnell und einfach finden – die besten Plätze für ein Barbecue

Das neue Portal Grillplatz.org bietet schnell und übersichtlich eine wachsende Auswahl der besten Locations für einen Ausflug mit herrlichem Grillvergnügen.

Ob ein Grillplatz in nächster Umgebung gewünscht oder ein weiter entferntes Ziel bevorzugt wird – Grillplatz.org hilft sofort und zuverlässig. Die Plattform setzt auf eine einfache Bedienung der Auswahlkriterien.

Im ersten Schritt wird der gewünschte Ort eingegeben und schon geht es los. Ungefiltert werden alle Grillplätze in der Umgebung angezeigt.

Das Suchprogramm verfügt über diverse Unterkategorien. Die Lage des Grillortes unterscheidet zwischen Parkanlage, See, Wald und vielen anderen, auch kuriosen Standorten.

Attraktive Freizeitaktivitäten werden ebenfalls bei den einzelnen Grillplätzen aufgezeigt. Mit der Kategorie am Wasser werden (falls vorhanden) Möglichkeiten für Wassersportler aufgezeigt. Für Familien mit Kindern ist die Kategorie mit Spielplatz ein wichtiger Faktor.

Wo darf gegrillt werden?

In einigen Städten und Kommunen stellt das “Wildgrillen” kein Problem dar. Bei einem solchen Treffen sollte allerdings im Vorfeld das zuständige Gemeindeamt oder die Stadtverwaltung um Auskunft gebeten werden. Hilfreich sind auch Hinweisschilder, die oft vor Ort weiterhelfen. Sie legen fest, ob grillen erlaubt oder verboten ist. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann mit empfindlich hohen Bußgeldern rechnen. Da es nicht überall deutlich ist, ob die Nutzung des eigenen Grills erlaubt ist, empfehlen wir, nur deutlich ausgeschilderte Plätze zu nutzen. Infos hierzu sind auf dem neuen Portal zu finden.

Eine weitere Möglichkeit bieten Sportplätze und Vereinsheime. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass eine rechtzeitige Buchung erfolgen sollte. Diese Locations bieten ideale Voraussetzungen für ein Zusammentreffen größerer Gruppen.

Freizeitparks oder andere kommerzielle Parkanlagen haben eigene Richtlinien für ihre Grillplätze. Diese sind gut sichtbar aufgestellt und leicht verständlich nachzulesen. Die Ausstattung beinhaltet oft ein ausgezeichnetes Angebot mit den verschiedensten Annehmlichkeiten. Getränke, Eis und einiges mehr kann hier käuflich erworben werden. Auch saubere, sanitäre Anlagen gehören zum Standard.

Leichte Spielregeln – schnell erklärt

Gerade an öffentlichen Plätzen ist für alle Beteiligten gegenseitige Rücksichtnahme ein starker Garant für beste Stimmung. Grillplatz.org trägt mit den Auswahlkriterien dazu bei, dass sich Gleichgesinnte begegnen und so die Voraussetzungen für Verständnis beiderseits gegeben sind.

In bebauten Gebieten ist zu berücksichtigen, dass gegenüber den Bewohnern Einfühlungsvermögen angebracht ist. Dazu zählt beispielsweise Vermeidung von starker Geruchsbildung. Ebenso sollte sich die Lautstärke (Musik u. ä.) im Normalbereich befinden.

Bäume bieten angenehme Schattenplätze. Der Grill sollte jedoch mit einem gewissen Sicherheitsabstand aufgestellt werden. Anders steigt schnell die Brandgefahr durch herunterhängende Äste. Auch trockenes Laub auf dem Boden stellt eine Gefahr dar.

In öffentlichen Wäldern darf nur an ausgewiesenen Plätzen gegrillt werden. Meist sind diese mit Bänken und Grillständen ausgestattet. Zudem halten sie oftmals eine Grilltonne bereit. Durch die fachgerechte Ausrichtung der Wald-Grillplätze sind die Brandschutzvorschriften immer in bestem Zustand vorzufinden.

Die besten Grillstandorte – der eigene Tipp bei Grillplatz.org

Willkommen auf Grillplatz.org! Hier gibt es die Möglichkeit, den eigenen Lieblingsplatz einzufügen.

Diese Option ist nicht nur bedienerfreundlich. Sie lässt auch Raum, ausführlich zu schreiben, was an diesem Ort begeistert. So wird aus Grillplatz.org eine Community, auf deren Urteil Verlass ist.

Das Portal Grillplatz.org ist ein noch neuer und doch aktueller Wegweiser zu den besten Grillplätzen in Eurer Umgebung.

Grillplatz.org hilft Dir, den passenden Grillplatz in deiner Nähe zu finden.

Firmenkontakt

Grillplatz.org von uponity – media & event

Danny Gerhard

Gagelweg 1

26135 Oldenburg

044155970023

info@uponity.de

http://uponity.de

Pressekontakt

uponity – media & event

Danny Gerhard

Gagelweg 1

26135 Oldenburg

044155970023

info@uponity.de

http://uponity.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.