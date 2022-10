Großes Potenzial für ein alternatives Imagevideo

Dienstleistungen kurz, interessant und einprägsam präsentieren

Hamburg im Oktober 2022 – das Angebot „Erklärvideo erstellen“ von Scribble Video ist bedeutend für Unternehmen, die ihr Angebot ihrer Zielgruppe präsentieren möchten. Die Bedeutung von Erklärvideos zur Unternehmenspräsentation nimmt immer weiter zu. Unternehmer sehen sehr großes Potential für ein Erklärvideo und nutzen gern Erklärvideos für die Unternehmensdarstellung. Mehr über das nützliche Angebot von Scribble Video „Erklärvideo erstellen“ finden Sie ab sofort: https://www.scribble-video.de

Die gezeichneten Animationsfilme von Scribble-Video lassen sich schneller und kostengünstiger realisieren als Realvideos und sind optimal dazu geeignet, ein Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen aktuell und aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Die Kombination aus Bildsprache, Text, Stimme und gegebenenfalls Musik ist sympathisch, unterhaltsam und zugleich erwiesenermaßen höchst wirkungsvoll. Die Experten von Scribble Video machen sich stark für das moderne Marketinginstrument Video im Vertrieb. International agierende Unternehmen profitieren von Videos, die die jeweilige Zielgruppe in deren Sprache erreichen – so werden Sprachbarrieren überwunden und überzeugenden Argumenten alle Türen geöffnet. Mehr über den nützlichen Service „Erklärvideo erstellen“: https://www.scribble-video.de

Die Vorteile der Erklärvideos liegen auf der Hand: das ist eine zeitgemäße Unternehmenspräsentation mit einem Erklärvideo. Die gezeichneten Videos werden zum günstigen Fixpreis erstellt, vielfältig einsetzbar, ob auf der Webseite des Unternehmens, auf Messen oder als digitale Präsentation in Zoom-Meetings.

Scribble Video wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Mit dem Service „Erklärvideo erstellen“ von Scribble Video erhalten die Kunden die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit und Vertrauen bei ihren Interessenten zu gewinnen. Scribble Videos überzeugen auf den ersten Blick und die Kunden erhöhen dadurch ihre Vertriebseffektivität.

„Es freut mich zu sehen, dass unsere jahrelange Erfahrung bei der Produktion von Erklärfilmen so vielen Unternehmen zugutekommt und das spezifische Angebot kurz, klar und spannend vermittelt wird“, sagte Carsten Müller von Scribble Video.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Erklärvideos werden oft im Marketing, für Human Resources Projekte oder zur Produktvorstellung verwendet. Scribble Video bekommt mit positiven Bewertungen immer mehr Vertrauen ihrer Kunden und Erfolg.

