Zuwachs für Team Clevertouch

Der Spezialist für interaktive Display-Lösungen holt drei weitere Mitarbeiter:innen an Bord

München, 18. Oktober 2022: Clevertouch Technologies freut sich über gleich drei Neuzugänge im Team: Mit Björn Dankert, Jeremias Grünenwald und Christina Tipton baut die preisgekrönte Marke ihr Business Development weiter aus und verstärkt das Regional Management.

Björn Dankert ist als Regional Manager für die Region Nord verantwortlich. Der gelernte Kaufmann für audiovisuelle Medien ist in seinem Einsatzgebiet bestens mit relevanten Branchen- und Fachhandelskontakten vernetzt, da er dort bereits für zwei AV-Händler tätig war. Darüber hinaus bringt der 43-jährige über 16 Jahre fundierte Vertriebserfahrung auf Herstellerseite mit, die er bei zwei Unternehmen aus dem Collaboration-Bereich (u.a. Legamaster) sammeln konnte.

„Bei Clevertouch wird Teamgeist großgeschrieben. Diese Offenheit und Wertschätzung im Kollegenkreis, gepaart mit dem vielfältigen und enorm hochwertigen Produktportfolio ergibt eine unschlagbare Kombination, die ein enormes Geschäftspotenzial birgt“, so Dankert.

Jeremias Grünenwald (26 Jahre) ist studierter Medienkommunikationswirt und bringt ebenfalls langjährige Vertriebserfahrung aus der AV-Branche mit ins Team: Über sieben Jahre lang sowohl auf Fachhandelsseite bei Kutschera als auch bei einem Display-Hersteller. Mit Grünenwald gewinnt das Clevertouch-Team einen neuen, engagierten Business Development Manager.

„Top Service und eine starke Vertrauensbasis sind sowohl bei der Händlerbetreuung als auch für Neukunden-Akquise das A&O. Diese Werte für Clevertouch zu vertreten, sehe ich als meine zentrale Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Denn wer guten Service bietet und die Mehrwerte der neuen Display-Technologien transportieren kann, wird von der aktuell steigenden Nachfrage nach diesen Lösungen ganz klar profitieren“, so Grünenwald.

Christina Tipton unterstützt Clevertouch als Business Development Managerin. Die 31-jährige hält einen Master in International Marketing & Communication sowie einen Bachelor in International Business Eastern Europe. Bevor sie zu Clevertouch kam, konnte Tipton bereits über sechs Jahre lang Erfahrungen im Vertrieb und Kundenmanagement bei verschiedenen Herstellern sammeln – unter anderem im Global Sales Team von HP sowie als Area Sales Managerin bei einem Hersteller aus dem für Clevertouch wichtigen Bereich Collaboration und Digital Signage.

„Das Besondere an Clevertouch ist, dass die Marke nicht nur einen spezielles Marktsegment, sondern eine große Bandbreite an Einsatzbereichen perfekt abdeckt. Dazu zählt der Bildungsbereich ebenso wie Digital-Signage-Anwendungen und Collaboration- bzw. Präsentations-Lösungen für Unternehmen“, so Tipton. „Ich freue mich daher sehr über meinen neuen Auftrag, das Marktpotenzial für diese Premium-Marke branchenübergreifend weiter auszubauen.“.

Download Pressebild: v.l.n.r.: Jeremias Grünenwald, Björn Dankert, Christina Tipton

Über Clevertouch Deutschland

Clevertouch Deutschland ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann Clevertouch auf über ein Jahrzehnt an innovativen Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Anbieter von Touchscreen- und Digital-Signage-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com

