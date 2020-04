Guenther Baumann GmbH – Weishaupt Reutlingen baut soziales Engagement weiter aus

Das Engagement ist reichhaltig

Die Reutlinger Weishaupt Werksvertretung Günther Baumann GmbH ist ein ausgewiesener Spezialist für Anlagenmechaniker und Heizungsbau. Mit moderner Heiztechnik, Beratung und deren Betreuung im Handwerk mit mehr als 35 Mitarbeitern, ein Firmengelände und Lager mit über 3.500 qm haben die Basis für Ihren mehr als 50-jährigen Erfolg geschaffen. Dipl.-Ing. Winfried Baumann, geschäftsführender Inhaber der Günther Baumann GmbH, ist überzeugt, dass der Gesellschaft etwas zurückgegeben werden sollte. Das soziale Engagement, das er an den Tag legt, ist bemerkenswert und wird aktuell weiter ausgebaut.

Mit jährlich über 1.000 Gas-Brennwertgeräte, 500 Speicher, 600 Solarkollektoren oder 250 Wärmepumpen und vieles mehr, gehören sie zu den Großen der Branche. Sie beraten und schulen Heizungsbauer in der Region Reutlingen, was die aktuellen Entwicklungen auf den Markt angeht, stehen aber auch dem interessierten Endkunden Rede und Antwort. “Anfangs war Ölfeuerung das Hauptgeschäft. Das hat sich aber im Lauf der Jahre komplett gewandelt. Heute sind wir zu 2/3 im Geschäft mit Gasfeuerung und bereits zu 1/3 bei den erneuerbaren Energien.” Bemerkt Winfried Baumann, dem der Einsatz für umweltfreundliche Energien wichtig ist. Man kann sich fragen, wie es das “Baumann-Team”, neben all dem, was es tut, noch schafft, sich sozial so zu engagieren.

Baumann selbst ist im Freundeskreis des Jugend- und Kulturzentrum “kult19” in Eningens Hauptstraße aktiv. Aber das ist nur ein Baustein seines Einsatzes. Ansonsten ist er in den unterschiedlichsten Organisationen in den Bereichen Umwelt oder Tiere, Religion, Menschen, Sport, Kunst und Kultur nicht nur finanziell engagiert. Er möchte von dem, was er an Vorteilen aus seiner Arbeit genießt, etwas zurückgeben und er baut es stetig aus.

Auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist das Unternehmen aktiv. Die Baumann Mitarbeiter können seit Kurzem im peb2 trainieren. “Wir kooperieren nun mit dem Fitnesscenter peb2 in Eningen und unsere Mitarbeiter freuen sich sehr über die Möglichkeiten, wie chipgesteuertes Gerätetraining, abwechslungsreiche Fitness- und Gesundheitskurse”, freut sich Baumann über die gute Inanspruchnahme des neuen Angebotes.

Aktuell baut er sein Engagement im Reutlinger Spendenparlament aus. Mitglied ist er schon lang, nun wird er Teil des Mentorenkreises, der innerhalb des Spendenparlaments die enorm wichtige Arbeit, die Vereinsinfrastruktur und die sozialen Projekte unterstützt.

Die Liste der Engagements ließe sich noch lang weiterführen, aber es geht darum zu zeigen wie sehr Winfried Baumann das Wohlsein seiner Mitmenschen und die Gesellschaft am Herzen liegt. 10 Jahre lang war er im Gemeinderat Eningens aktiv, nun ist es eher die Mitarbeit in Freundeskreisen, als Gönner oder Mentor. Sonst wäre diese Menge an sozialem Engagement auch gar nicht zu leisten. Und dass es so bleibt, ist ihm wichtig. Winfried Baumann geht mit gutem Beispiel voran.

Weitere Informationen unter: www.baumann-weishaupt-reutlingen.de

Wir sind Ihre Öl- und Gasfeuerungsfachfirma mit Montage- und Kundendienst seit 50 Jahren

Wir planen für Sie und betreuen Sie – rund um die Uhr – mit der bewährten Weishaupt Heiztechnik:

– Modernste Technologie in anspruchsvollem Design

– Von der Heizanlage im Einfamilienhaus bis zur komplexen Heizanlage

– Ihr Ansprechpartner für Heizungsbau im Handwerk

Günther Baumann GmbH- Weishaupt Werksvertretung in Reutlingen.

Die Fachfirma mit dem hervorragenden Montage- und Kundendienst.

Firmenkontakt

Günther Baumann GmbH

Winfried Baumann

Am Heilbrunnen 78

72766 Reutlingen

07121-94690

info@APROS-Consulting.com

http://www.baumann-weishaupt-reutlingen.de

Pressekontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.