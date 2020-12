Gütezeichen sichert CO2-Kompensation

Überwachung der Verrechnungsabläufe

sup.- Heizungsbesitzer, die Wert auf optimale Energieeffizienz und möglichst geringe Emissionen legen, bekommen durch ein neues Qualitätsprädikat größeren Spielraum. Das “RAL-Gütezeichen CO2-kompensierte Energieprodukte” eröffnet die Chance, bei der eigenen Wärmeversorgung den Schalter auf CO2-Neutralität zu stellen. Wer Brennstoffe mit dieser Kennzeichnung nutzt, beteiligt sich nämlich aktiv an der Reduzierung der weltweiten Schadstoffemissionen. Das Prinzip: Für jede Tonne CO2, die bei der Verbrennung dieser Energieträger entsteht, wurde im Vorfeld vom Energiehändler ein Zertifikat erworben, das eine ausgleichende Investition in weltweite Klimaschutzprojekte bestätigt. Voraussetzung ist, dass diese Projekte durch den Zertifikathandel überhaupt erst realisiert werden können, also “zusätzlich” sind. Das Gütezeichen ist für Verbraucher der Nachweis, dass sowohl diese Zusätzlichkeit als auch die vorgeschriebenen Verrechnungsabläufe der CO2-Kompensation detailliert überwacht werden ( www.guetezeichen-energiehandel.de).

