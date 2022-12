GWW: Boeblingen zeigt Inklusion und Vielfalt

Die Bewohner*innen der Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten GmbH (GWW) haben Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte aus dem Sprachcafe im Treff am See zum gemeinsamen Backen in ihr Wohnheim in der Brunnenstraße eingeladen: Eine Aktion im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie in Trägerschaft der Stadt Böblingen, die vom Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, und in Kooperation mit Mihriban Bagci von der städtischen Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement. Dabei lernen sich die Teilnehmenden kennen und schätzen, bauen Vorurteile ab, und es entstehen internationale Köstlichkeiten.

Um Inklusion und interkulturelle Begegnungen in den Vordergrund zu stellen, findet dieses Projekt der Zusammenkunft und des gegenseitigen Kennenlernens statt. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier schließt das kulturelle Vielfaltsprojekt ab. Das gemeinsame Gebackene wird dann an alle Teilnehmenden verteilt. Nicht nur das Backen steht in diesem Projekt im Vordergrund: Die Gruppe aus Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und Menschen mit Behinderung entwirft Wimpel, auf denen bunte Themen Platz haben. Das Wort „Freiheit“ in verschiedenen Sprachen, Menschen bei der Arbeit, Natur oder etwas zu Essen ist auf den Wimpeln zu finden – eben vielfältig. Damit werden anschließend das Sprachcafe im Treff am See und das Wohnheim der GWW GmbH geschmückt. Das Projekt stärkt außerdem Menschen, die in den Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten leben und arbeiten, durch gemeinsame Arbeit. Gefördert wird die Selbstwirksamkeit durch kreative Arbeit wie das Bemalen von Fahnen. Es kommt zu internationalen Begegnungen durch ein gemeinsames Kochen und Backen. Böblingen steht für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Gemeinsam mit der GWW GmbH wurde eine Begegnung und Zusammenkunft von Menschen mit Behinderung und Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte geschaffen. Die GWW ist ein weltoffenes Unternehmen, das die Unternehmenskultur als Willkommenskultur gestaltet. Sie setzt sich für eine offene Unternehmenskultur, die auf Toleranz, Respekt, Fairness, Wertschätzung und Gleichbehandlung basiert.

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH

Die GWW-Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH entwickelt als visionäres Sozialunternehmen seit knapp 50 Jahren fortschrittliche und passende Lösungen für Menschen mit Behinderung in den Landkreisen Böblingen und Calw. Bildung, Arbeit, Wohnen, Förderung und Betreuung von erwachsenen Menschen und Senioren gehören zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens. Die Wirtschaftskunden profitieren durch den Einsatz moderner Technologien und durch umfassende Kompetenzen in der Welt der Automobilzulieferer, Medizintechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Dienstleister.

Weitere Informationen: www.gww-netz.de

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

https://www.campus-mensch.org

