Handwerk Restaurant: 365 Tage Gansl-Spezialitäten

„Gans oder gar nicht“ ist das neue Motto des Handwerk Restaurant im 7. Wiener Gemeindebezirk. Während Gansl-Fans ihr Lieblingsessen bisher nur wenige Monate genießen konnten, gibt es den traditionellen Herbstklassiker in erstaunlichen Variationen nun das ganze Jahr über. Ab dem 10. Oktober 2025 zaubern die Küchenchefs Deniz Neverov und Dominik Czvitkovits mit ihrem Team Wiener Ganslgerichte mit dem typischen Handwerk-Twist – selbstredend aus besten österreichischen Weidegansln. An 365 Tagen vom Original Martinsgansl mit Rotkraut, Erdäpfelknödel, Majoransafterl und Bratapfel mit der legendären Überraschungsfüllung über weihnachtlichen Gansl-Braten bis hin zu leichteren Frühlings- und Sommergerichten reicht das Angebot. Wie immer auch zum Abholen für zu Hause.

Saisonale Gansl-Gerichte – nicht nur aus Brust und Keule

Nach dem „From nose to tail“-Prinzip verarbeitet die Küche nicht nur Brust und Keule, sondern das ganze Tier. So ergänzen Spezialitäten wie Gansl-Leberkäs, Gansl-Einmachsuppe und Gansl-Risotto mit Fregola Sarda das Angebot. „Erst war es gar nicht so einfach, sich eine 365 Tage Gansl-Karte vorzustellen. Doch wenn man sich international umschaut und mediterrane Gerichte mit dem österreichischen Gansl-Wohlgefühl zusammenbringt, wird daraus eine richtig spannende Herausforderung“ verrät Deniz Neverov. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.Für das Frühjahr sind frische Gerichte mit Spargel und Bärlauch, für den Sommer Gansl-Pinsa mit Burrata und Balsamico oder Cannelloni mit Gansl-Ragout und Bergamotte-Bechamel geplant.

Vegane Optionen und hausgemachte Desserts

Wer kein Gansl mag, wird im Handwerk Restaurant ebenso glücklich. Denn auch bei den veganen und vegetarischen Gerichten gilt „Essen ist Handwerk“. Hier lässt das Team seine Fantasie spielen und begeistert mit kreativen Speisen wie einer Caponata mit Burrata und Focaccia oder einer gebackenen Farinata mit Orange, Kürbis und Smokey Mayo. Süßschnäbel dürfen sich auf die wunderbaren Desserts von Patissier Klaus Seiler freuen: Vom Rahm-Kaiserschmarrn bis zum „Wimberger Gatsch“ aus Biskuit, Früchten und gratinierter Sahne runden sie das Menü perfekt ab.

WINE BATTLE: Wettkampf der Weinländer jetzt neu mit Chef Battle

Das WINE BATTLE im Handwerk Restaurant genießt seit vielen Jahren Kultstatus in Wien. Das einzigartige Konzept vereint beste Unterhaltung mit Kult-Entertainer Mat Schuh mit dem Genuss eines fulminanten Vier-Gänge-Menüs und ausgewählten Weinen, die von den Gästen blind verkostet und bewertet werden. In der Saison 2025/2026 treten jeweils zwei speziell ausgewählte Weine pro Gang aus zwei bekannten Weinländern gegeneinander an. Und erstmalig wird es doppelt spannend, wenn das sonst eingeschweißte Team aus den Küchenchefs Deniz Neverov und Dominik Czvitkovits mit jeweils einem Ländermenü sich nun gegeneinander behaupten muss. Während Dominik für Herz, klare Aromen und präzise Technik steht, bringt Deniz Experimentierfreudigkeit, Kreativität und moderne Fine Dining-Einflüsse auf den Teller – für die Gäste eine noch aufregendere Entscheidungs-Challenge als früher.

WINE BATTLE im Handwerk Restaurant: EUR 79,00 p.P. inkl. Aperitif, Vier-Gang-Menü, zwei Weinen und zwei Speisen pro Gang und kostenlosem Parkplatz in der Tiefgarage. Termine und Tickets: winebattle.at

SUNDAY JAZZBRUNCH: Genussvoll in den Sonntag grooven

Der legendäre SUNDAY JAZZBRUNCH hat in Wien für Musikfans Kultstatus. An ausgewählten Sonntagen von 12.00 – 15.00 Uhr treten im Handwerk Restaurant stadtbekannte Live-Bands und Musikensembles auf. Dazu sorgt das köstliche Brunch Buffet mit klassischen Frühstücksspezialitäten und vielfältigen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts für eine genussvollen Start in den Sonntag. Bei der Musikauswahl kommen nicht nur eingefleischte Jazz-Fans auf ihre Kosten. Soul, Rhythm & Blues, Boogie und Chansons stehen auf dem kenntnisreich und mit viel Liebe kuratiertem Programm.

SUNDAY JAZZBRUNCH im Handwerk Restaurant: EUR 59,00 p.P. inkl. ein Glas Sekt, frisch zubereiteten Gerichten vom Buffet und gratis parken in der Tiefgarage. Programm und Buchung: jazzbrunch.at.

Über das Handwerk Restaurant

Das traditionsreiche Restaurant im 7. Wiener Gemeindebezirk serviert eine moderne, mediterran inspirierte Küche und österreichische Klassiker. Gastronomisch gesehen im „Bauch von Wien“ gelegen, ist es mit seiner gemütlichen Einrichtung und dem schattigen Sommergarten bekannt als Oase im Großstadtdschungel. Hier trifft charmantes Wiener Flairauf ein junges Küchenteam, das mit Gansl-Spezialitäten das ganze Jahr über sowie frischen österreichischen und mediterranen Gerichten mit Twist positioniert. Unter dem Motto „Essen ist Handwerk“ wird nichts dem Zufall überlassen – jedes Gericht entsteht in echter Handarbeit, mit frischen, regionalen Zutaten und viel Liebe zum Detail. Zum Angebot gehören neben dem legendären Heringsschmaus auch die erfolgreichen Eventreihen wie das WINE BATTLE und der SUNDAY JAZZBRUNCH mit erlesener Livemusik.

