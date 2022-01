Handwerkersoftware openHandwerk startet mit Lagerverwaltung in der Cloud!

Die Berliner openHandwerk GmbH bietet ab sofort für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften eine umfangreiche Lagerverwaltung.

Berlin, 12.01.2022: Kunden und Interessenten der openHandwerk-Software wünschten sich in der Vergangenheit vermehrt eine Lagerverwaltung.

openHandwerk macht es möglich und bietet ab sofort eine umfangreiche Lagerverwaltung/ Warenwirtschaft mit Maschinen-, Schlüssel- und Fahrzeugverwaltung.

“Wir haben lange überlegt, inwieweit wir eine Lösung inhouse umsetzen, kamen aber zum Schluss, uns für eine exklusive Kooperation mit Lager im Griff und Steffen Grell und seinem Team zu entscheiden. Ausschlaggebend war hier der bereits bestehende Leistungsumfang, als auch das fachliche Know-How des LiG-Teams. Für uns am Markt die am weitesten ausgereifte Lösung”, so Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer der openHandwerk GmbH.

Durch eine tiefe Integration mit openHandwerk sind Handwerksbetriebe in der Lage, Produkte, Lieferanten und Projekte medienbruchfrei auszutauschen. Weiter ergeben sich neue Wege der Beschaffung aus openHandwerk heraus, als auch das Erfassen von Material per Scanner, eine umfangreiche Maschinen-/ Fahrzeugverwaltung sowie eine Schlüsselverwaltung.

Eine weitere Funktionalität und ein weiterer Austausch wird aus den aufkommenden Kundenanforderungen entstehen.

Martin Urbanek weiter: “Durch eine integrierte Lager- und Maschinenverwaltung schaffen wir einen noch größeren Mehrwert für größere Handwerksbetriebe und Bauunternehmen, sich an openHandwerk zu binden. Mit den Bereichen Auftragsverwaltung, Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung, Dokumentation, Rechnungswesen und jetzt zusätzlich Lagerverwaltung in einer Cloud-Lösung sind wir auf dem besten Weg, den kompletten Workflow eines Handwerks- oder Bauunternehmens abzubilden.”

“Mit openHandwerk als Partner bekommt unser kleines Team um Lager im Griff eine starke ERP-Lösung an die Hand, mit der wir gemeinsam im Bereich Handwerkersoftware neue Wege gehen können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und viele neue gemeinsame Kunden.”

Über openHandwerk:

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Medienbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Firmenkontakt

openHandwerk GmbH

Martin Urbanek

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

030 555 78 54 72

info@openhandwerk.de

http://www.openhandwerk.de

