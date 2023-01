Happy New Year: Hongkong begrüßt das Jahr 2023

Eine spektakuläre Multimediashow der Extraklasse hat die Skyline Hongkongs erleuchten lassen

Hongkong / Frankfurt, 31.12.2022. Mit einer fulminanten Lichtershow hat Hongkong das neue Jahr eingeläutet. Das Neujahrs-Countdown-Event hat seit Jahren Tradition und ist sowohl bei Touristen als auch Einheimischen sehr beliebt. Die diesjährige Show vor der Skyline der Hafenstadt hat den nach vorne gerichteten Blick und den Optimismus der asiatischen Metropole zum Ausdruck gebracht. Das Highlight der Festlichkeiten war die zehnminütige Multimediashow um Schlag Mitternacht (17.00 Uhr deutsche Zeit). Der Himmel über Victoria Harbour und die Skyline der Stadt wurden von unzähligen tanzenden Lichtern beleuchtet und begeisterten die Zuschauer.

Feierlichkeiten mit 330.000 Zuschauern

Zahlreiche Live-Performances vor der Skyline Hongkongs, beispielsweise vom international bekannten Pianisten Niu Niu (Zhang Shengliang) oder der lokalen Taiko-Trommelgruppe Gekko Taiko, brachten die 330.000 Zuschauer in Stimmung. Eine 3D-Animation über die Vielfalt und Dynamik der Stadt sowie ein Kurzfilm mit Trommeln, tanzenden Feuern und Musik überbrückten die Zeit bis zum Countdown. Kurz vor Mitternacht wurden alle Augen auf das Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) gerichtet. Die Fassade des Gebäudes verwandelte sich in ein riesiges Zifferblatt, welches die letzten 30 Sekunden herunterzählte. Sobald es Mitternacht schlug, begann die sekundengenau geplante zehnminütige Multimediashow mit Lichtern und Musikuntermalung der Extraklasse.

Ein Highlight-Video der Silvesternacht in Hongkong ist auf YouTube verfügbar.

Informationen zu Hongkong sowie Reiseinspirationen gibt es unter www.discoverhongkong.com.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

