Im Traumland in finanzieller Freiheit einen sorglosen Ruhestand genießen

Zürich im Dezember 2022 – In Zeiten von Krise, Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten suchen Menschen vermehrt nach Wegen, sich vor den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu schützen. Eine Möglichkeit dazu ist die Auswanderung ins Ausland. Durch einen Umzug in ein anderes Land können Ruheständler ihre Rente retten und ein sorgloses Leben in finanzieller Freiheit genießen.

Das Team von 50plusAbroad bietet Ruheständlern mit dem praxisnahen Krisen-Check-up „Wohlhabender leben, weniger ausgeben“ eine Lösung, um für die Zukunft vorzusorgen. Hier kostenlos downloaden: https://50plusabroad.ch/wohin-auswandern-in-der-krise/

Seit Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 ist die Zahl der Auswanderer stark gestiegen. Auswandern bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass Menschen alles aufgeben müssen, was sie aufgebaut haben – es ermöglicht ihnen vielmehr, in einem neuen Land ein neues Leben zu beginnen, in dem sie mehr finanzielle Sicherheit und Freiheit erhalten. So können sie sich niedrigere Steuersätze, leistbare Wohnkosten und eine bessere Gesundheitsversorgung zunutze machen. Auch gibt es einige Länder, die Rentnern besondere Vorteile bieten – von speziellen Visabestimmungen bis hin zu erleichtertem Immobilienbesitz. Für alle, die nach finanzieller Unabhängigkeit streben und mehr Freiheit bei gleichzeitiger Sicherheit genießen möchten, kann eine Auswanderung im Ruhestand eine lohnende Option sein.

Wenn Sie sich für die Idee einer Auswanderung im Ruhestand interessieren, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Denn Krise, Inflation und steigende Lebenshaltungskosten haben viele Menschen dazu gebracht, über eine solche Option nachzudenken.

Doch wie können Sie mit dieser Entwicklung umgehen? Wie können Sie Ihre Rente retten und in finanzieller Freiheit in Ihrem Traumland einen sorglosen Ruhestand genießen? Hier sind drei praktische Tipps für Sie: 1. Verschieben Sie Ihre Auswanderung nicht länger auf unbestimmte Zeit und planen Sie stattdessen einen festen Zeitpunkt für Ihren Umzug. So können Sie sicher sein, dass Sie rechtzeitig umziehen und nicht von den steigenden Lebenshaltungskosten überrascht werden. 2. Suchen Sie sich ein Land, in dem es günstiger ist, zu leben. Dort können Sie sparen und Ihre Rente retten. Zum Beispiel ist es in Ländern wie Portugal, Costa Rica oder Thailand günstiger als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. 3. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Preisentwicklung bei Immobilien – setzen Sie auch auf andere Anlageformen wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen. So können Sie sicher sein, dass Ihr Vermögen stabil bleibt und nicht vom Auf und Ab der Märkte abhängig ist.

Es gibt eine Lösung für die finanzielle Krise, in die wir schlittern. 50plusAbroad zeigt den Kunden, wie sie aus der finanziellen Krisen-Sackgasse wieder herauskommen und ihre Rente sichern und ein sorgenfreies Leben führen.

Mit 50plusAbroad ist den Kunden ein kompetenter und zuverlässiger Partner an ihrer Seite, wenn es um das Thema Ruhestand im Ausland geht. 50plusAbroad begleitet kompetent und systematisch auf dem Weg ins Traumland und erarbeitet mit Kunden eine individuelle Situationsanalyse und konkrete Umsetzungsvorschläge für ihren neuen Lebensabschnitt im Ausland.

