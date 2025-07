Hatstores Hauptsitz und Produktionsstätte erstrahlen in neuem Licht

Glamox liefert intelligente Beleuchtungslösung für den beeindruckenden neuen Hauptsitz von Hatstore, eine kombinierte Produktions-, Lager- und Büroanlage in der Nähe von Kalmar in Schweden

Hildesheim, 8. Juli 2025 – Hatstore wurde 2011 gegründet und ist mit über 20.000 Artikeln einer der weltweit führenden Online-Shops für Caps, Mützen, Beanies und Hüte. Hatstore eröffnete 2024 seinen ersten physischen Laden, ist aber in erster Linie ein Online-Anbieter, der weltweit versendet. Nach seinem rasanten Wachstum ist das Unternehmen kürzlich in einen brandneuen Hauptsitz umgezogen, der den Namen „Hathouse“ trägt und auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern Produktions-, Lager- und Büroräume beherbergt. Moderne Leuchten und das Lichtmanagementsystem für das innovative Gebäude kommen von Glamox.

„Als wir mit den Entwürfen für das Hathouse starteten, war es unser Ziel, alle Unternehmensaktivitäten auf intelligente Weise an einem Ort zu bündeln. Wir wollten eine Arbeitsumgebung schaffen, in der sich die Mitarbeitenden entfalten können und das Unternehmen wachsen kann“, sagt Niklas Nordheim, CEO von Hatstore. „Wir glauben, dass es uns gelungen ist, einen Raum zu schaffen, in dem Licht und Klang eine harmonische Atmosphäre schaffen“, so Nordheim.

Der norwegische Leuchtenhersteller Glamox lieferte dafür insgesamt 997 vernetzte LED-Leuchten für unterschiedlichste Gebäudebereiche wie Büros, Produktion, Logistik und Räume für sportliche Aktivitäten. Die intelligenten Leuchten werden über Glamox Ethernet2DALI oder Glamox Wireless Radio Systeme vernetzt und gesteuert. Integrierte Sensoren für Tageslichtnutzung und Präsenzmelder, stellen sicher, dass zur richtigen Zeit die richtige Lichtmenge bereitgestellt wird. Dies trägt zu einer weiteren Senkung des Stromverbrauchs bei.

Das System beinhaltet zudem Tuneable White-Leuchten, mit denen die Farbtemperatur lokal gesteuert werden kann. Diese Funktion wird unter anderem genutzt, um unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen und um die Produkte optimal zu fotografieren.

„Diese hochmoderne Büro- und Produktionsstätte erweckt mit dieser hochwertigen Beleuchtungslösung die Vision von Hatstore zum Leben und schafft eine Arbeitsumgebung, an dem Menschen sich entfalten können. Durch den Einsatz unserer intelligenten Leuchten und dem Glamox Lichtmanagementsystem wird der Stromverbrauch zudem deutlich reduziert. Dies verlängert auch die Lebensdauer der Leuchten und führt zu geringeren Wartungskosten“, sagt Andreas Berglund, Geschäftsführer von Glamox in Schweden.

Hathouse liegt acht Kilometer vom bisherigen Hauptsitz von Hatstore in Kalmar entfernt. Neben dem großen Lager, der Produktion und den Büroräumen verfügt Hathouse über 2.000 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen, darunter ein hauseigenes Schwimmbad, ein Padel-Court und ein Fitnessstudio. Das Gebäude verfügt zudem über eine Laufbahn auf dem Dach.

Der Auftrag zur Installation der Leuchten wurde von Glamox wurde an das Unternehmen EMJ Elteknik vergeben.

Glamox stellt das Projekt hier im Video vor: https://www.youtube.com/watch?v=UALK3q7KMNo

Übersicht der wichtigsten Leuchten des Projekts:

Im Produktions- und Lagerbereich: Glamox i10 WR, i60 WR und i60 HF

Im Bereich Be- und Entladen: i40 WR

In den Büros: überwiegend Glamox C35 WR und RODIA DALI, mit FX Flow DALI im Empfangsbereich, während im Außenbereich ELECTRA und O55 zum Einsatz kommen

Im Sportbereich: RODIA DALI und O65 DALI, mit O67 im Schwimmbadbereich

Lichtmanagementsystem: Glamox Ethernet2DALI und Glamox Wireless Radio



Weitere Informationen zu den Leuchten und Lichtmanagementsystemen unter www.glamox.de



Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Regional Marketing Manager – Central Europe

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com



Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0



PR-Kontakt

Profil PR

Stefan Winter

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com