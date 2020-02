Haus der Braut & Gentleman – viele Stilrichtungen für die Hochzeit

Gewinner des ZankYou International Wedding Awards

Sabine Kuch, Inhaberin eines der beliebtesten Fachgeschäfte in NRW, ist viel unterwegs auf der Suche nach neuen Trends und neuen Labels für ihr geschmackvolles und mehrfach ausgezeichnetes Geschäft. „Wir sind das einzige erfahrene Geschäft in unserer Region, wo sich Braut und Bräutigam getrennt voneinander, aber abgestimmt aufeinander einkleiden können.“ Mehr als 800 Brautkleider, Herrenanzüge der bekannten Marken Wilvorst, digel und Tziacco, Abendkleider für die Gäste der Hochzeit, Handgenähte Fliegen für die Trauzeugen, romantische Brautjungfernkleider, funkelnde Abi-Roben – das Angebot ist groß und vielfältig. „Wir haben uns nicht auf einen einzigen Stil konzentriert, wie das manche Brautboutiquen machen, denn nach unserer Erfahrung entscheidet die Braut erst bei der Anprobe in welcher Stilrichtung sie sich besonders wohl fühlt.“ Abgerundet wird der Look dann mit den passenden Accessoires, die oft nach den Ideen von Sabine Kuch gefertigt werden. Im hauseigenen Atelier wird dann das Kleid oder der Anzug von zwei Schneidermeisterinnen auf Maß angepasst, für einen optimalen Sitz oder auch individuelle Veränderungen.

Immer in Bewegung für exklusive Mode

Besonders wichtig ist Sabine Kuch die Nähe zu ihren Kunden, deshalb sieht man sie regelmäßig auf den Hochzeitsmessen der Stadt, auf Events wie der Ladies Night im Comet Cine Center, bei Fotoshootings mit Designer Abendkleidern oder bei Modenschauen in der Fußgängerzone. „Ich freue mich auch immer sehr, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen die einmal bei uns im Geschäft waren. Und gerade in den letzten Wochen habe ich sehr viele herzliche Rückmeldungen bekommen von Kunden, die beispielsweise ihr Kommunionkleid bei uns gekauft haben und jetzt als glückliche Braut zu uns zurückkommen.“ Wer also die Auswahl besonderer Festmoden in einen mit Kreativität und Erfahrung geführten Fachgeschäft wünscht, der ist im Haus der Braut & Gentleman richtig. Aufgrund der großen Beliebtheit ist die Vereinbarung eines Termins zu empfehlen.

Sabine Kuch – sehr aktiv auf Social Media

Das Sabine Kuch ganz weit vorn ist was aktuelle Trends betrifft, zeigen auch ihre Pinterest-Seiten wo die Expertin Fotos aus ihrem Geschäft aber auch von ihren mehr als fünfzig Lieferanten pinnt. Hier holen sich mehr als 20.000 BesucherInnen im Monat tolle Anregungen: https://www.pinterest.de/sabinekuch/

Fast jeden Tag erfreut die Modefrau auch ihre rund 3.000 Facebook-Freunde mit News aus der Welt der festlichen Mode: https://www.facebook.com/hausderbraut/

Gegründet 1964, ist das Geschäft seit Generationen geschätzt und beliebt, insbesondere für die ehrliche und persönliche Beratung. In den neugebauten Geschäftsräumen warten über 800 Brautkleider auf die aufgeregten Bräute. In der geschmackvollen Herrenabteilung findet man die aktuelle Trends von Vintage bis zur klassischen Hochzeit im Smoking. Weitere Sortimente: Kommunion, Abiball, Schützenfest.

Kontakt

Haus der Braut & Gentleman Mönchengladbach

Sabine Kuch

Hindenburgstrasse 510

41061 Mönchengladbach

+49 2161182552

info@haus-der-braut-mg.de

http://www.haus-der-braut-mg.de

