Motivation pur von Olympiasiegerin Geisenberger

Rodlerin begeistert bei Bamberger Basketballern

Was können Basketballer von einer Olympiasiegerin lernen? Rodlerin Natalie Geisenberger hat bereits das erreicht, was sich alle Sportler wünschen: Sie ist in ihrer Disziplin vierfache Olympiasiegerin, damit die erfolgreichste Olympionikin ihrer Sportart, neunfache Weltmeisterin, sechsfache Europameisterin und sechsmalige Deutsche Meisterin. All das erreichte Natalie Geisenberger mit ihrem Leitspruch: „Erfolg ist keine Tür, sondern ein Weg!“

In ihren mitreißenden Vorträgen vermittelt die Rodlerin genau diesen Spirit. Am 23. Januar steckte sie beispielsweise die Bamberger Basketballer mit ihrer Motivation und Begeisterung an: „Als Sportlerin ist es sehr angenehm vor Leuten zu sprechen, die denselben Background haben. Ich freue mich sehr auf einen interaktiven Vortrag bei den Bamberger Basketballern.“

Die Basketballer wissen wie die Rodlerin: Profisport bedeutet „Ganz oder gar nicht!“. Durchhaltevermögen und Ausdauer sind entscheidende Motivationstools, sowohl für die Spieler auf dem Feld als auch für das Team außerhalb des Spielfelds. Dabei immer auf der Ideallinie zu laufen ist surreal. Deshalb zeigt Natalie Geisenberger, dass Fehler und Misserfolge ein wichtiger Bestandteil des Profisports sind. Entscheidend ist es, nach Fehlern wieder aufzustehen, sich auf die Etappenziele zu konzentrieren und kleine Erfolge zu feiern.

Außerdem stellt die Olympiasiegerin immer das Team in den Fokus. Denn Erfolg ist niemals eine Einzelleistung. „Erfolg ist ein großes Puzzle, das aus vielen kleinen Handgriffen wie Präzision, Engagement und Konsequenz entsteht. Nur so lassen sich Schwachstellen ausmerzen,“ sagt die vierfache Olympiasiegerin Geisenberger.

In ihrem authentischen Vortrag rund um das Thema Sport zeigte die Olympionikin den Profi-Basketballern woraus sich täglich Motivation ziehen lässt, wie entscheidend das ideale Team ist und wie große Ziele erreicht werden. Denn Rodlerin Natalie Geisenberger sagt immer wieder: „Jeder hat das Potenzial dazu, seine persönlichen Ziele zu erreichen!“

Als Keynote Speakerin bei der Redneragentur 5 Sterne Redner begeistert Natalie Geisenberger auf verschiedenen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Die Rodlerin und Olympiasiegerin, die exklusiv über die Referentenagentur 5 Sterne Redner buchbar ist, thematisiert in ihren Vorträgen Motivation, Team und Sport. So gelingt es der mehrfachen Olympiasiegerin Natalie Geisenberger nachhaltige Motivation zu schaffen und hinterlässt begeisterte Zuschauer auf jedem Event.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Bildquelle: @Foto Winkler