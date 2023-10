Haus der Braut in Mönchengladbach öffnet zum Saisonstart 2024 mit Modenschau – Besuch vom Oberbürgermeister Felix Heinrichs

Eröffnungsfeier mit Modenschau am 4. November 2023

Im Traditionsgeschäft an der oberen Hindenburgstraße sind die umfassenden Renovierungsarbeiten fast abgeschlossen. Von den neu gestalteten und einladen Räumlichkeiten konnte sich der Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach persönlich ein Bild verschaffen. Dazu Heinrichs: „Ich freue mich, dass das Haus der Braut & Gentleman wieder seine Türen in der Innenstadt für Brautpaare öffnet. Schließlich gehört dieses besondere Geschäft seit 1968 zum Stadtbild, ist über die Grenzen der Stadt hinaus beliebt und wurde in den vergangenen Monaten von den Kundinnen und Kunden sehr vermisst.“

Inhaberin Sabine Kuch, die die mehrfach ausgezeichnete Hochzeits-Boutique vor 15 Jahren von ihren Eltern übernommen hat, kann dies nur bestätigen:“ Ich werde in der Stadt so oft auf unser Geschäft angesprochen, die Menschen erzählen mir dann immer wann sie welches Kleid bei uns gekauft haben, wir gehören bei vielen Familien schon fast zur Familientradition.“

Konzentration auf Braut & Bräutigam

Ab sofort können Brautpaare wieder Beratungstermine vereinbaren: https://haus-der-braut-mg.de/terminvereinbarung/

Das Geschäft wird zukünftig nur nach Terminvereinbarung geöffnet. Dazu Kuch: „Unsere KundInnen schätzen Privatsphäre und möchten bei der Auswahl ihres Hochzeitskleides oder Bräutigamanzuges ungestört von fremden Blicken und Kommentaren sein. Wir möchten uns jetzt ausschließlich auf Braut und Bräutigam konzentrieren und führen deshalb keine Kommunion- und Abendmode mehr in unserem Sortiment.“

Saisonstart 2024

Am 4. November 2023 findet ab 12 Uhr eine Wiedereröffnungsfeier mit Running Modells statt, die die aktuellen Trends in der Hochzeitsmode zeigen. Gleichzeitig läutet Inhaberin Sabine Kuch damit die neue Saison 2024 feierlich ein. Die Kollektionen im Haus der Braut stammen von europäischen Herstellern. Bei den Damen sind nach wie vor Prinzessinnenkleider beliebt und schlichtere, romantische Vintage Kleider. Der Bräutigam trägt dazu einen eleganten Anzug mit Weste und Plastron von Tziacco, oder einen Green Wedding Anzug von Wilvorst, der nachhaltig produziert wird.

Im Haus der Braut & Gentleman, einem modernen Fachgeschäft im Herzen von Mönchengladbach, finden Hochzeitspaare seit Jahrzehnten ausgewählte Mode von über 50 internationalen Lieferanten.

Kontakt

Haus der Braut & Gentleman Mönchengladbach

Sabine Kuch

HIndenburgstrasse 51

41061 Mönchengladbach

02161182552



https://haus-der-braut-mg.de/terminvereinbarung/

