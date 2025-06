Haushaltsauflösung in NRW? Movehaus startet mit 20% Rabattaktion durch

Umzugsplanungen oder Nachlassregelungen empfinden Betroffene oftmals als große psychische und emotionale Belastung. Die Gedanken kreisen um die Aufgabe des ehemaligen Zuhauses oder den verstorbenen Familienangehörigen – zugleich jedoch stehen praktische Überlegungen ins Haus. Verpackung, Transport und Montage des Hausrats wollen organisiert, die Entsorgung alter Möbel geplant werden. Dank der professionellen Dienstleistungen von Movehaus lassen sich diese zusätzlichen Strapazen umgehen. Die erfahrenen Experten des Spezialisten für Umzüge und Entrümpelungen erfüllen mit ihrer umfangreichen Angebotspalette jeden gewünschten Bedarf. Und bieten Interessenten aktuell die attraktive Möglichkeit, sich eine professionelle Haushaltsauflösung in beispielsweise Düsseldorf mit 20% Rabatt zu sichern.

Über 15 Jahre bereits stehen die Branchenkenner Kunden mit ihrer weitreichenden Expertise rund um Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen zur Seite. Gegründet in Bochum, hat Movehaus seine Dienstleistungen inzwischen auf Dortmund, Duisburg und nun auch Düsseldorf ausgeweitet. Selbstverständlich kommen die Spezialisten auch in andere Regionen Nordrhein-Westfalens, führen nationale oder internationale Umzüge durch. Wer Haushalte auflösen, Keller oder Dachböden entrümpeln muss, profitiert dabei nicht nur von hochwertigster Qualität. Sondern zudem von einer derzeit besonders günstigen Haushaltsauflösung oder Entrümpelung mit besenreiner Übergabe. Ein Fünftel des Gesamtpreises spart, wer noch in den nächsten Tagen eines der zahlreichen Angebote des Spezialisten bucht. Von Rundum-Pakten inklusive Planung, Verpackung, Transport und Aufbauten bis zu Laminat- oder Tapetenentfernungen erfüllen die Experten jeden Kundenwunsch. Auch Zusatzleistungen wie Genehmigungen für Halteverbotsschilder, Nachlassregelungen oder fachgerechte Abrissarbeiten zählen zu den Serviceleistungen des kompetenten Unternehmens.

Verlässlichkeit und Herz – das Team hinter Movehaus

Neben fachlichen Stärken überzeugen sämtliche Movehaus-Mitarbeiter mit persönlichen Werten. Die Leidenschaft für ihren Job, der Fokus auf individuelle Kundenwünsche sind von Beginn an erkennbar. Für sie stehen maximale Zuverlässigkeit und preisliche Transparenz ebenso außer Frage wie umweltgerechte Entsorgungen. Ungewollte, noch brauchbare Gegenstände kommen lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zugute. Und dank temperaturregulierter Lageroptionen garantieren sie sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für besonders empfindliche Gegenstände oder sensible Akteninhalte. Kurz: Von besenreinen Übergaben verlassener Messi-Wohnungen bis zu hochprofessionellen Firmenumzügen oder versicherten Kunsttransporten erfüllt Movehaus jedes Umzugsanliegen.

Wer vor seinem kostenlosen Ersttermin trotz hervorragender Referenzen und offizieller Lizenzierungen weitere Informationen wünscht, dem hilft die übersichtliche Webseite. Mit ihrem praktischen Umzugskostenrechner, hilfreichen Checkliste sowie Möglichkeiten digitaler Besichtigungen und Online-Umzugsanfragen. Noch gilt das attraktive Angebot des 20-prozentigen Preisnachlasses auf sämtliche Leistungen in allen Städten, ob Dortmund, Bochum, Duisburg oder Düsseldorf. Für Privatpersonen wie Firmen, Labore oder Gastronomien. Dabei entspricht Movehaus auch kurzfristigen Terminbuchungen. Für reibungslose und sorgenfreie Umzüge und Entrümpelungen in Nordrhein-Westfalen.

