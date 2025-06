PREDICTA|ME steigert die Arbeitsleistung in Unternehmen

Raus aus der „Illusion der Kontrolle“

MAINZ, Deutschland – 3. Juni 2025 – Viele mittelständische Unternehmen kämpfen nicht gegen die Revolution der Künstlichen Intelligenz, sondern gegen einen viel tückischeren Feind: die alltäglichen Unzulänglichkeiten im eigenen Betrieb, die sie im „Hamsterrad“ gefangen halten. Die „Illusion der Kontrolle“ über die operativen Abläufe frisst Zeit für strategisches Denken und bremst die erfolgreiche Umsetzung guter Ideen. PREDICTA|ME GmbH bietet nun eine innovative Lösung, um diese internen Blockaden zu überwinden und mittelständische Unternehmen nachhaltig erfolgreicher zu machen.

„Viele Mittelständler sind in einem Teufelskreis der operativen Überlastung gefangen“, so ein Sprecher von PREDICTA|ME. „Sie ertrinken in täglichen Aufgaben, haben kaum Zeit für strategische Überlegungen, und die Umsetzung neuer Ideen scheitert oft an der schieren Überforderung der Belegschaft. Das führt zu einer rapiden Senkung der Arbeitsleistung.“

PREDICTA|ME adressiert dieses Kernproblem mit einem „Dreiklang des Überlebens“: Gute Daten, Kritisches Denken und Gute Strategien.

Gute Daten: Viele Unternehmen agieren im Blindflug, weil sie keinen objektiven Zugang zu relevanten Informationen haben. PREDICTA|ME hilft dabei, die richtigen Daten zu identifizieren, zu filtern und zu interpretieren, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. So können Unternehmen sich von Bauchgefühlen lösen und präzise, relevante Informationen nutzen.

Kritisches Denken: Im Hamsterrad des Alltags geht die Fähigkeit zum kritischen Denken oft verloren. PREDICTA|ME unterstützt Unternehmen dabei, Annahmen zu überprüfen, Widersprüche zu erkennen und die Konsequenzen verschiedener Wege zu antizipieren. Dies ist die Kunst, Muster zu erkennen, wo Informationen unvollständig oder vieldeutig sind.

Gute Strategien: Ohne eine klare Strategie steuert ein Unternehmen ohne Kompass. PREDICTA|ME hilft bei der Definition langfristiger Ziele und der Entwicklung flexibler Pfade zu deren Erreichung, um nicht von der Konkurrenz überrollt zu werden. Robuste Strategien erfordern Erfahrung, Kreativität und die Fähigkeit, komplexe Szenarien durchzuspielen.

Die Notwendigkeit externer Unterstützung ist hierbei nicht Luxus, sondern Überlebensnotwendigkeit.

PREDICTA|ME konzentriert sich auf die Optimierung des wichtigsten Kapitals eines Unternehmens – der Mitarbeiter – und bietet Lösungen in folgenden Schlüsselbereichen an, die direkt auf den Dreiklang Daten, Denken, Strategie einzahlen:

Effizienteres Recruiting: Schluss mit teuren Fehlbesetzungen! PREDICTA|ME ermöglicht eine schnellere und passendere Personalsuche durch automatisierte Prozesse und Kompetenzanalysen.

Mitarbeiterentwicklung: Gezielte Weiterbildung und Trainings (auch digital über ein Lernmanagementsystem) verbessern (Führungs-)Kompetenzen und halten die besten Köpfe im Unternehmen.

Organisationsentwicklung: Unterstützung bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien, Leitbildern und der Optimierung von Teamarbeit und Abläufen – für eine schlagkräftige Organisation, die nicht im operativen Sumpf versinkt.

Leistungsmessung und -steigerung: Objektive Analyse von Potenzialen und Leistungen im Unternehmen, um Schwachstellen zu identifizieren und gezielte Verbesserungen zu ermöglichen.

Nur wenn Mitarbeiter nicht im Hamsterrad zerrieben werden und die Zeit und die Tools haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, kann eine neue Ära der Entscheidungsfindung eingeläutet werden. PREDICTA|ME ist der Partner, der Unternehmen dabei hilft, diesen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Weitere Informationen zu unseren Förderprogrammen finden Sie unter https://www.predictame.de/foerderprogramm

Über PREDICTA|ME GmbH:

PREDICTA|ME GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Blockaden zu identifizieren und aufzulösen. Durch den strategischen Einsatz von Daten, die Förderung kritischen Denkens und die Entwicklung robuster Strategien hilft PREDICTA|ME seinen Kunden, die Arbeitsleistung zu steigern, die Entscheidungsfindung zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu sichern.

Wir sind PREDICTA|ME. Unser Versprechen:

Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Arbeitskraft zügig zu steigern und damit den Unternehmenswert zu erhöhen.

Unsere objektiven, datenbasierten Methoden, zeigen wo die Stärken und Herausforderungen in Ihrem Unternehmen liegen – und liefern klare Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Leistung!

Natürlich begleiten wir auch die erfolgreiche Umsetzung der passenden Maßnahmen, mittels Trainings und Lernmanagement-System und People Analytics, so dass Sie innerhalb kürzester Zeit die Unternehmensleistung verbessern und den Unternehmenswert steigern.

Mit uns macht Ihr Unternehmen einen gezielten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft – mit optimierten Prozessen und einem topqualifizierten Team.

Kontakt

PREDICTA | ME GmbH

Dr. Yasmin Issa-Nummer

Am Hahnenbusch 14 b

55268 Nieder-Olm

+49 6136 – 79 888 35



http://www.predictame.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.