Hausverwaltungs-Firma München mit 2.400 Wohnungen zu verkaufen

Profitable Hausverwaltungs-Firma sucht qualifizierten Nachfolger

In München wird eine gut aufgestellte Hausverwaltungs-Firma mit einem Verwaltungsbestand von ca. 2.400 Wohnungen und 2.200 Stellplätzen verkauft. Das Unternehmen besteht seit über 20 Jahren und verwaltet vorwiegend Wohnungseigentümergemeinschaften nach dem WEG-Gesetz (WEG-Verwaltung) als auch einige Mietobjekte für Miethausbesitzer.

Die Inhaberin beabsichtigt einen Verkauf zum 01.07.2022. Im Unternehmen arbeiten derzeit neben der Inhaberin zwölf Mitarbeiter in verschiedenen Zeitmodellen. Aktuell hat das Unternehmen noch personelle Reserven, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen.

Gearbeitet wird mit einer Branchensoftware auf einer Server-Inhouse-Lösung. Die technischen Voraussetzungen erlauben den Mitarbeitern den Fernzugriff und das mobile Arbeiten. Für Kunden wird im Herbst 2022 eine Portal-Lösung eingeführt.

Die Hausverwaltungs-Firma betreut zum 01.01.2022 2.400 Wohnungen in 56 Wohnungs-Eigentümergemeinschaften und ca. 150 Mietwohnungen im Mietverwaltungsbereich. Mit diesem Objektbestand erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2022 einen Jahresumsatz an Verwalterhonoraren und Sondervergütungen in Höhe von voraussichtlich 750.000 Euro netto. Hinzu kommen jährlich ca. 80.000 Euro Erlöse aus Vermietungsgeschäften und einzelnen Verkäufen von Immobilien, so dass mit einem Gesamtumsatz in Höhe von ca. 830.000 Euro gerechnet werden kann.

Die Inhaberin entnimmt sich jährlich eine Geschäftsführervergütung in Höhe von 84.000 Euro und fährt einen Firmenwagen. Es verbleibt ein Gewinn in Höhe von voraussichtlich 100.000 Euro vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen im Unternehmen. Sie hat bislang aus privaten Gründen lediglich halbtags im Unternehmen gearbeitet. Dabei ist sie zuständig für einzelne Eigentümerversammlungen (ca. 15 Stück im Jahr), für Personalführung und Controlling und einzelne besondere Aufgaben an Objekten.

Das Büro des Unternehmens ist großzügig geschnitten und verfügt über einen Versammlungsraum, der auch die Durchführung kleinerer Versammlungen und Besprechungen im Büro ermöglicht. Die Parksituation am Büro ist gut, eine S-Bahn-Station ist in der Nähe.

Die Kunden schätzen insbesondere klar benannte Ansprechpartner (persönliche Betreuung), funktionierende Prozesse und die Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter. Im Unternehmen wird großen Wert auf die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt.

Gesucht wird ein kompetenter Nachfolger mit mehrjähriger Praxiserfahrung aus dem Hausverwaltungs-Bereich, der diesen Betrieb baldmöglichst übernimmt und fortführt. Alternativ kann dieses Unternehmen auch für einen expandierenden Hausverwaltungs-Betrieb von Interesse sein, der mit einem weiteren etablierten Standort und qualifizierten Mitarbeitern einen nächsten Wachstumsschritt macht.

Der Grund-Kaufpreis für dieses gut geführte Hausverwaltungs-Unternehmen beträgt 480.000 Euro zuzüglich des Ausgleichs vorhandener Barmittel.

Bei erfolgreichem Kauf des Unternehmens durch Sie berechnen wir Ihnen ein Vermittlungshonorar in Höhe von 3% zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Sofern Sie Interesse an der Übernahme dieses Unternehmens haben, melden Sie sich bitte per E-Mail bei Petra Zimmermann unter zimmermann@piwi-ka.de

Nennen Sie uns Ihre kompletten Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Mobilnummer, E-Mail), wir nehmen dann mit Ihnen Kontakt auf.

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH ist die spezialisierte Unternehmensberatung nur für Hausverwaltungs-Firmen. Hier erhalten Immobilienverwalter und Hausverwalter hochwertige Fachseminare zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht. Ebenso betreuen die Hausverwaltungs-Experten Verkäufe und Unternehmensnachfolgen bei Hausverwaltungs-Firmen jeder Größe.

