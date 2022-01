“GUTJAHR-Akademie”: Neue Seminare ab Januar 2022

Neue Gutjahr-Schulungsplattform

Bickenbach/Bergstraße, 11. Januar 2022. Welche neuen Produkte für den Innen- und Außenbereich gibt es 2022? Wie lassen sich Schäden auf Balkonen und Terrassen vermeiden? Welche Regeln gelten beim Einbau einer schwellenfreien Dusche? Am 20. Januar 2022 startet Gutjahr das diesjährige Schulungsprogramm für Handwerker, Architekten, Ingenieure, Sachverständige und Fachhändler. Neu: Alle Schulungsveranstaltungen werden künftig in der “GUTJAHR-Akademie” zusammengefasst.

Planer und Ausführende bestmöglich bei ihrer Arbeit unterstützen: Das ist das Ziel der GUTJAHR-Akademie. “Das sind keine Werbeveranstaltungen, sondern hochwertige Informationen von Experten für Experten”, sagt Stefan Reichert, Leiter der GUTJAHR-Akademie. “Unsere Anwendungstechniker erklären beispielsweise, auf was es bei barrierefreien Übergängen ankommt oder geben Tipps und Tricks für die Verarbeitung an die Hand.”

Jetzt online anmelden

Start ist am 20. Januar mit einem Webinar zu innovativen Neuprodukten. “Mit Einführung der GUTJAHR-Akademie fällt auch der Startschuss zu unserem neuen Digitalstudio am Firmensitz in Bickenbach. Hier produzieren wir Anwendungsvideos und senden von dort aus unsere Live-Webinare”, so Stefan Reichert weiter. Im Laufe des Jahres sind zudem Präsenzveranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen geplant. “Je nach Themenschwerpunkt führen wir diese Fachseminare mit Kooperationspartnern aus der Industrie durch, die ein spezielles Fachwissen mitbringen.” Das aktuelle Schulungsprogramm finden Interessierte unter www.gutjahr.com/akademie Hier können sie zudem einen Newsletter bestellen, der über die aktuellen Angebote informiert.

Die Anmeldung ist ab sofort für folgende Seminare möglich:

– 20.01. und 03.02.2022: Gutjahr-Neuheiten 2022 –

Innovationen für den Außen- und Innenbereich

– 17.02.2022: GaLa-Bau 2.0 –

Sichere Lösungen mit Drainmörtel und aufgestelzten Belägen

– 10.03.2022: Badsanierung –

So einfach geht das!

– 24.03.2022: Großformat? Gutjahr! –

Schnelle, leichtgewichtige Verlegesysteme für Balkone und Terrassen

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

http://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.