HCL kündigt UNICA 12.0 an

Neue Cloud-Native-Unica-Plattform ermöglicht noch gezielteres Marketing

Noida, Indien, 20.03.2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, kündigt an, dass die Version 12 der Unica-Plattform ab April 2020 verfügbar sein wird. Sie stellt das bislang größte und umfassendste Update der Unica-Plattform dar. Zu den Funktionen gehören:

#UNICAisBACK – Mit über 200 Verbesserungen, 25 neuen Funktionen, mehr als 90+ nativen Berichten und über 500+ Representational State Transfer – Application Programming Interfaces (REST APIs) sowie einer neuen Benutzeroberfläche (UI/UX) ist dieses Upgrade das bisher umfassendste der Unica-Plattform.

Verbessertes Nutzererlebnis – Modernes, intuitives Benutzererlebnis, Verwaltung von Angeboten und Inhalten über alle Kanäle hinweg mit dem Centralized Offer Manager, Echtzeit-Einblick in die Leistungsfähigkeit.

– Modernes, intuitives Benutzererlebnis, Verwaltung von Angeboten und Inhalten über alle Kanäle hinweg mit dem Centralized Offer Manager, Echtzeit-Einblick in die Leistungsfähigkeit. Cloud Native – Bereitstellung innerhalb von Minuten, Upgrade innerhalb von Stunden. Unterstützung von On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen mit Cloud-Native-Funktionen wie Docker und Kubernetes, einem umfangreichen Set an Micro-Services und Open-Source-Unterstützung (keine WAS-, DB2- oder Cognos-Abhängigkeit).

„Unica ist zurück – und das besser denn je“, sagt Darren Oberst, CVP und Leiter von HCL Software. „Die neueste Version von Unica zeigt, dass wir unsere Kunden und potenzielle Neukunden kontinuierlich dabei unterstützen wollen, damit sie ihren Kunden den Mehrwert liefern können, den sie benötigen. Und das ist erst der Anfang.“



Weitere Informationen zu Unica und den neuestens Funktionen erhalten Interessierte im Webinar am 3. April 2020. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist hier möglich.



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com.



Medienkontakt:



Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de