Pink Lady® sucht Paten für Apfelbäume

Jetzt können Fans von Pink Lady Äpfeln eine Patenschaft für einen Pink Lady Apfelbaum übernehmen. Die Paten begleiten ihren Baum durch die Jahreszeiten und erfahren viel über die Pflege und die Arbeit im Obstgarten. Zur Ernte reisen die Paten dann zu ihrem Pink Lady Obstbauern und pflücken ihre Äpfel.

Stuttgart / Avignon, 20. März 2020. Den eigenen Äpfeln beim Blühen, Wachsen und Reifen zusehen. Den Bauern und sein Apfelgut kennenlernen. Und bei der Ernte helfen – all das ermöglicht die Pink Lady Baumpatenschaft. Vom 16. März bis zum 5. April 2020 verlost Pink Lady Europe in Deutschland 500 Baumpatenschaften.

Die kostenfreie Teilnahme ist – auch ohne Kauf – auf der Website https://werdebaumpate.de/ mit dem Gewinncode MYPINKLADY2020 möglich.

Einzigartig in Farbe, Geschmack und Biss

Pink Lady Äpfel sind einzigartig in Farbe, Geschmack und Biss. Um diese Eigenschaften vollständig zu entwickeln, benötigen die Äpfel viel Aufmerksamkeit und Pflege. Im Durchschnitt arbeiten die Pink Lady Apfelbauern pro Hektar 700 Stunden pro Saison für Schnitt, Auslichten, Entlauben oder die Bewässerung in trockenen Sommern. Das sind 20 Prozent mehr als bei anderen Apfelsorten. Regelmäßige persönliche Mails geben den Pink Lady Baumpaten während der gesamten Fruchtentwicklung viele Einblicke in die Arbeit im Obstgarten und zeigen das Wachsen und Reifen ihrer Pink Lady Äpfel.

Sieben Monate Reifezeit

Neben der manuellen Arbeit der Apfelbauern sind Sonne und nährstoffreiche Böden wichtige Voraussetzungen für gesunde und vollreife Früchte. Ideale Bedingungen finden die Pink Lady Äpfel in Europa in Südtirol und der Emilia Romagna in Italien, an der Loire, in Südfrankreich und auch in Nordspanien. Pink Lady Äpfel benötigen für ihre Entwicklung sieben frostfreie Monate am Baum. Sie werden daher später als andere Sorten – Ende Oktober oder November – geerntet.

Zur Ernte in den Obstgarten

Pink Lady Baumpaten wählen für ihre Patenschaft unter Südtirol, Emilia Romagna und Südfrankreich ihre Lieblingsregion aus. Zur Lese machen sich die Paten dann auf den Weg in die Obstgärten, um ihre eigenen Pink Lady Äpfel zu pflücken und mit nach Hause zu nehmen. Der persönliche Kontakt zu den Pink Lady Bauern und das Erlebnis vor Ort im Obstgarten sind das Herzstück des Baumpaten-Programms. Darüber hinaus erhalten die Pink Lady Paten Pink Lady Präsente und Bienenfutter-Saatpapier für den eigenen Balkon oder Garten.

Alle Informationen für Baumpaten gibt es unter:

https://werdebaumpate.de/

Diese Aktion und alle Links zur Teilnahme sind auch auf den Pink Lady Packungen bei REWE zu finden.

Pink Lady® ist eine eingetragene und geschützte Marke.

Diesen Pressetext sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

http://www.panama-pr.de/download/PinkLady-WerdeBaumpate.zip

Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

Seit mehr als 20 Jahren gehören mehr als 2.600 Erzeuger, 90 Sortier- und Packstationen, 14 zugelassene Obstdistributoren und 12 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum Non-Profit Verband Pink Lady® Europe. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft ist für Obstbauern wie Händler ein erfolgreiches Modell, das eine gerechte Vergütung gewährleistet. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und strikt kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können.

Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com

