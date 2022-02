HCL Technologies auf Platz 5 der Pega Service Provider

NOIDA, INDIEN — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde in der HFS-Studie „Top 10 Pega Service Providers 2021“ unter den fünf besten Anbietern gelistet. Sie bewertete die Dynamik im entstehenden Markt, indem sie 12 Dienstleister anhand einer Reihe von Kriterien wie Innovation, Ausführung und Kundenzufriedenheit untersuchte. HCL belegte den dritten Platz bei Kundenzufriedenheit.

Laut HFS ist HCL Technologies aufgrund seiner „Investitionen in Innovationen mit starken Geschäftsressourcen“ gut positioniert. Das Unternehmen konzentriert sich auf technologiegestützte Business-Transformation in den Bereichen Customer Engagement und Operational Excellence für Kunden in verschiedenen Branchen und Regionen. HCL wurde auch als führender Anbieter von Lösungen für den Pega Marketplace ausgezeichnet.

Dienste für Pega sind Teil der digitalen Geschäftspraxis von HCL und gehören zu den drei wichtigsten Technologiepartnerschaften von HCL Technologies. Die Anerkennungen sind eine starke Bestätigung für den kontinuierlichen Fokus von HCL und Pega, die digitale Transformation für globale Unternehmen voranzutreiben und sie dabei zu unterstützen, ihre betrieblichen und kundenorientierten Fähigkeiten neu zu erfinden. HCL Technologies hat in mehrere Akquisitionen, Partnerschaften und Anlagen investiert, um seine Pega-Services zu stärken. Mit der ADvantage Pega Suite von HCL lassen sich vernetzte Erlebnisse in großem Umfang über die gesamte Customer Journey hinweg bieten.

Den vollständigen Report zum Herunterladen gibt es hier.

