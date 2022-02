Sonnet präsentiert Avid-qualifizierten AVB-Adapter für Macs mit Thunderbolt

Für den Einsatz mit Avid® Pro Tools Carbon Audio Interface: Der busbetriebene Adapter bietet Computern eine AVB-kompatible Gigabit-Ethernet-Verbindung

Irvine, Kalifornien, im Februar 2022 – Den Avid-qualifizierten Adapter hat Sonnet speziell für Anwendungen in der Musikproduktion mit dem professionellen Avid® Pro Tools Carbon™ Audio-Interface entwickelt. Der kompakte, busbetriebene Gigabit-Ethernet-Adapter bietet AVB (Audio Video Bridging, auch bekannt als IEEE 802.1) Netzwerkunterstützung für Apple® Mac-Computer mit Thunderbolt™. Nutzer können ihr MacBook Air®– oder MacBook Pro® – beide ohne integrierte Gigabit-Ethernet-Anschlüsse – damit einfach direkt per Cat 6-Kabel mit dem Avid-Interface verbinden.

„Musiker und Produzenten verwenden Pro Tools Carbon, wenn sie höchste Ansprüche an eine einwandfreie Audioaufnahme haben und auf modernste Tracking-Workflows mit geringer Latenz angewiesen sind. Mit dem Thunderbolt AVB-Adapter bietet Sonnet jetzt eine leistungsstarke, optimierte Lösung für den Anschluss von Pro Tools Carbon an Macs“, sagt Francois Quereuil, Vizepräsident Audio-Produktmanagement bei Avid.

Die Funktionsweise

AVB wurde entwickelt, um Probleme beim Einsatz verschiedener analoger und digitaler Audio- und Videogeräte zu überwinden. Dadurch wird ein Netzwerkstandard geschaffen, bei dem verschiedene Geräte eine gemeinsame Verbindung (Gigabit Ethernet) nutzen und präzise synchronisiert miteinander kommunizieren und arbeiten. Der Sonnet Thunderbolt AVB Adapter verfügt über eine 40Gbps Thunderbolt-Schnittstelle und unterstützt die proprietäre Version von AVB. Diese wird von der Avid Pro Tools Carbon-Schnittstelle verwendet, um Audio mit 32-Bit-Float-Präzision zu streamen. Bei der Verwendung außerhalb von Pro Tools unterstützt der Adapter auch das latenzarme, vollständig synchronisierte Streaming von Audio und Video über Ethernet, das für Standard-AVB-Workflows erforderlich ist. Mit dem Adapter können Anwender ihren Mac-Computer als Endpunkt in ein AVB-Netzwerk einbinden und mit anderen AVB-fähigen Geräten wie beispielsweise Audio-Interfaces, Mischpulten, Plug-in-Prozessoren, Monitorstationen, Stageboxen, Lautsprechern, Lautsprecherprozessoren verbinden – entweder direkt oder über einen AVB-kompatiblen Switch.

Die Vorteile der Lösung

Audioprofis verwenden häufig ein MacBook Air oder MacBook Pro. Jedoch fehlt diesen Computern der Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Netzwerke, der für viele AVB-Anwendungen erforderlich ist. Der Sonnet Thunderbolt AVB-Adapter bietet Anwendern genau diesen AVB-kompatiblen Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem Avid Pro Tools Carbon-Interface oder einem AVB-kompatiblen Switch. Nutzer eines iMac oder Mac mini können den Sonnet-Adapter in Verbindung mit dem integrierten Ethernet-Anschluss ihres Computers verwenden. Dadurch können sie einen Anschluss für die AVB-Nutzung und den anderen für die Verbindung mit einem Standardnetzwerk oder einem gemeinsam genutzten Speichermedium nutzen.

Die Unterschiede zu anderen Produkten

Der Sonnet Thunderbolt AVB-Adapter ist klein, leicht und busbetrieben. Er ist die einzige Avid-qualifizierte Einzeladapterlösung für den Anschluss von MacBook Pro (ab Ende 2016) und MacBook Air (ab 2020) an das Avid Pro Tools Carbon Audio-Interface. Der Sonnet-Adapter wird mit einem Thunderbolt-Kabel und einem Thunderbolt-Stecker-Halteclip geliefert. Dieser kann über ein Ende des Kabels geschoben werden und damit den Adapter sichern, um ein versehentliches Abziehen des Kabels zu verhindern.

Preis und Verfügbarkeit

Der AVB-Adapter für Thunderbolt von Sonnet (Artikelnummer AVB-TB) ist ab sofort zum UVP von 204 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Produktinformationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt-avb-adapter

Video Link:

https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt-avb-adapter/techspecs.html#videos

Video Caption: Sonnet Thunderbolt AVB Adapter Overview

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

####

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2022_02_Sonnet_AVB-Adapter

Start Download Bildmaterial: sonnet_thunderbolt_avb_adapter.jpg

# # #

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

