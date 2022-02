Wozu Jetzt-Domains?

Eine gute Frage: Was bedeutet “jetzt”?

Jetzt bedeutet “nun” und “in diesem Augenblick”.

Wer das “jetzt” betont, sagt wie Faust: “Augenblick, verweile doch, du bist so schön!”

Wer jetzt sagt, bekennt sich zum Hier und Heute. Denn jetzt heißt auch “heute” und “heutzutage”.

Wer das “jetzt” betont, sagt auch: Pflücke den Tag!

Tendenziell ist die Betonung des “jetzt” Blindheit gegenüber der Zukunft und eine Absage an ein vorausschauendes Planen im Privatleben und in der Gesellschaft.

Tendenziell ist die Betonung des “jetzt” eine Absage an das Jenseits und ein Bekenntnis zum Diesseits.

Wer das “Jetzt” hochhält, ist eher ein Genussmensch, unter Umständen aber auch ein Anhänger von Kontemplation und Meditation.

Wer jetzt sagt, meint oft auch “hic et nunc”, als sofort und auf der Stelle. So gesehen ist jetzt oft ein Wort, das Ungeduld ausdrückt und die sofortige Wunscherfüllung propagiert: Wir wollen alles, und zwar subito!

Wer Interesse am “Jetzt” hat, kann eine eigene Domain bekommen: die Jetzt-Domain.

Die Jetzt-Domains gehören zu den “sprechenden” Domains: Man kann mit den Jetzt-Domains (werbliche) Aussagen formulieren, wie zum Beispiel abstimmen.jetzt.

Da “jetzt” auch den Charakter einer Forderung, sogar einer politischen Forderung hat, kann man mit den Jetzt-Domains eine Forderung verständlich formulieren.

Ihre Kinder würden geschenke.jetzt wahrscheinlich für eine Super-Domain halten. Übrigens ist sie noch frei.

Kohleausstieg.jetzt ist ein Ausdruck, der wie ein Satz klingt. Jeder versteht ihn. Diese Domain ist übrigens auch noch frei.

Aber auch wenn Sie etwas anbieten, ist die jetzt-Domain geeignet.

Verkaufen Sie beispielsweise Bücher an? Dann ist buecher.jetzt geeignet.

Diese Domain ist übrigens auch noch erhältlich.

Es gibt Gemeinsamkeiten der jetzt-Domains mit den Day-Domains und Today-Domains. Auch wer “today” oder “day” sagt bekennt sich zum “Hier und Heute”. Die Bedeutung von buecher.today und buecher.jetzt weist Ähnlichkeit und Parallelen auf.

Es gibt viele Anwendungen für Today-Domains. Eine der überzeugendsten Anwendungen hängt mit News und Publikationen zusammen. Nicht zufällig heißt die Tageszeitung in den Supermann-Filmen “Daily Planet”. Wenn Ihre Firma Kunden oder Mitarbeitern aktuelle Informationen zum Beispiel in einem Newsletter oder auf einer Webseite anbietet, dann macht sich eine Domain Ihrefirma.today hervorragend. Die Merkfähigkeit dieser Domain ist überdurchschnittlich, was den Marketingerfolg enorm fördert.

Auch wer “buecher.day” als Domain registriert, schiebt einen (nahen) Zeitabschnitt in den Vordergrund, aber sagt auch, daß ein ganzer Kalendertag dem Thema “Buecher” gewidmet ist.

Hans-Peter Oswald

Bildquelle: geralt