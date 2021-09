HCL treibt Digitalisierung und Transformation von MKS Instruments voran

NEW YORK und NOIDA, INDIEN, 21. September 2021 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat mit MKS Instruments Inc. einen Fünfjahresvertrag geschlossen, um dessen Leistungsfähigkeit, Produktivität und Markteinführungszeiten zu verbessern. MKS Instruments ist ein globaler Anbieter von Instrumenten, Systemen, Subsystemen und Lösungen für fortschrittliche Fertigungsprozesse.

HCL wird die digitale und Cloud-gestützte Transformation von MKS Instruments durch KI/ML-basierte Automatisierung sowie ein besseres Nutzererlebnis mit End-to-End-Infrastrukturdiensten, digitalen Arbeitsplatzdiensten und IT-Transformation vorantreiben. Die Mitarbeitenden von MKS Instruments in fast 60 Ländern profitieren somit vom großen HCL-Netzwerk mit seinen weltweiten Lieferzentren und der großen Bandbreite an Technologielösungen, einschließlich innovativer KI- und Automatisierungs-Frameworks und -Tools.

„MKS Instruments freut sich auf die Partnerschaft mit HCL, die das Nutzererlebnis verbessert, indem wir die Abläufe automatisieren und uns auf eine Hybrid-Cloud-Reise begeben“, erklärt Connie Flynn, Chief Information Officer, MKS Instruments. „Die künftigen Lösungen unterstützen MKS in einer Zeit des verstärkten Wachstums und der Digitalisierung.“

„Wir freuen uns, mit MKS zusammenzuarbeiten, um einen technologiegetriebenen Ansatz zu bieten, der die Geschäftsziele erfüllt und eine Roadmap für die digitale Transformation bereitstellt“, sagt Ajay Bahl, Executive Vice President bei HCL. „Die Anwender profitieren von einem nahtlosen digitalen Erlebnis mit Zugang zu intelligenteren und besseren Prozessen sowie Systemen.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de