HCL und Fiskars Group: Strategische Partnerschaft für digitale Transformation

HCL modernisiert Anwendungen und Infrastruktur der Fiskars Group

Noida, Indien, 6. Juli 2021 —HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat eine mehrjährige Partnerschaft mit der Fiskars Group geschlossen. Zu der Unternehmensgruppe zählen Lifestyle-Marken wie Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford und Wedgwood.



Durch die Zusammenarbeit mit HCL möchte die Fiskars Group ihre strategischen Ziele erreichen und ihre digitalen Transformationsinitiativen vorantreiben. So soll ein umfassendes Omnichannel-Erlebnis für Endkunden und Verbraucher entstehen. HCL wird es Fiskars ermöglichen, seine IT- und Geschäftsprozesse zu standardisieren und zu harmonisieren, die Transformation des Betriebsmodells voranzutreiben und den digitalen Reifegrad insgesamt zu erhöhen.

„Unsere Unternehmenshistorie und starken Werte leiten uns für nachhaltiges Wachstum im sich ständig verändernden Umfeld des Konsumgütergeschäfts. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit HCL und glauben, dass wir mit unseren gemeinsamen Stärken den Alltag für unsere Mitarbeitenden sowie die Verbraucherinnen und Verbraucher außergewöhnlich gestalten können“, sagt Peter Holmberg, CDO, Fiskars Group. „Wir haben eine Transformation zum integrierten Konsumgüterunternehmen durchlaufen, um den sich ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Mit HCL haben wir einen Partner, der unsere Vision und Richtung versteht. Zudem bringt HCL erlebnisorientierte Lösungen für unsere Mitarbeitenden und Kunden mit starken Fähigkeiten beim Vorantreiben der digitalen Transformation ein. Damit sind wir gut vorbereitet, um unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die digitale User Journey kontinuierlich zu verbessern.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Fiskars Group, um sie bei ihren digitalen Transformationsinitiativen zu unterstützen und eine kohärente und digital native Consumer Journey zu erreichen. Wir werden unsere Erfahrung und Expertise in der Konsumgüterindustrie nutzen, um ein wirklich nahtloses Erlebnis für Fiskars zu ermöglichen“, sagt Pankaj Tagra, Corporate Vice President und Nordic and DACH Head, HCL Technologies. „Unsere Partnerschaft mit der Fiskars Group zur Bereitstellung von End-to-End-IT-Services ist eine fantastische Bestätigung für die digitalen Transformationsfähigkeiten von HCL und stärkt gleichzeitig unsere Präsenz in Finnland und Nordeuropa.“





Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht Unternehmen einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. P&P bietet modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und das breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. März 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,17 Milliarden US-Dollar. Seine 168.977 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hcltech.com/.





