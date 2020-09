HCL von Gartner als Leader für Data Center Outsourcing und Hybrid Infrastructure Managed Services in Europa und Nordamerika ausgezeichnet

HCL überzeugt durch Fähigkeiten in der Umsetzung und Vollständigkeit der Vision

Noida, Indien – 3. September 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde erneut vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner als Leader im Magic Quadrant für Data Center Outsourcing und Hybrid Infrastructure Managed Services für Nordamerika und Europa positioniert. Es ist das zehnte Jahr in Folge, dass HCL in Nordamerika zum Leader ernannt wurde, und das fünfte Jahr in Folge in Europa. Die beiden Studien wurden im Juni 2020 veröffentlicht.

Gartner zeichnete HCL Technologies unter 20 führenden Service-Anbietern in beiden Regionen für die Fähigkeiten des Unternehmens in der Umsetzung sowie die Vollständigkeit der Vision bei seinem Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Outsourcing von Rechenzentren und hybriden Infrastrukturen aus. HCL ist der Ansicht, dass die Anerkennung das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Kunden und Partnern widerspiegelt, die stärksten und innovativsten Cloud- und Digital-Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen heute benötigen.

„Die jahrzehntelange Anerkennung durch Gartner belegt unsere gemeinsame Vision zum Aufbau der digitalen Basis von Unternehmen durch unsere Hybrid-Cloud-Dienste“, so Kalyan Kumar, CTO, HCL Technologies. „HCL hat sich vom traditionellen Betriebsmodell für die Infrastruktur entfernt. Unsere Strategie ermöglicht unseren Kunden nun einen agilen Weg durch die Modernisierung ihrer Infrastrukturen und Plattformen. Ihre Wirksamkeit hat sich angesichts der Auswirkungen von COVID-19 bewiesen und hilft den Kunden, für die Zukunft gerüstet zu sein.“

HCL bietet Kunden innovative Hybrid-Cloud-Lösungen an, die so konzipiert und orchestriert sind, dass sie Agilität, Flexibilität und eine schnellere Markteinführung von Anwendungen und Diensten ermöglichen. Sie unterstützen dabei, die Kundenerfahrung für das digitale Zeitalter neu zu gestalten.

Weitere Information gibt hier: https://www.hcltech.com/it-infrastructure-management/data-center-services

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. März 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,94 Milliarden US-Dollar und seine 150.423 Ideengeber sind in 46 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de