HCLTech bietet mit AI Force eine Plattform für generative KI

Kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung bei Softwareentwicklung und technischem Lebenszyklus

Noida, Indien, 8. März 2024 —HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, hat HCLTech AI Force in den Markt eingeführt. Die innovative GenAI-Plattform beschleunigt die Time-to-Value, indem sie den Lebenszyklus für Softwareentwicklung und Engineering umgestaltet. Damit ermöglicht sie höhere Produktivität, verbesserte Qualität und kürzere Release-Zeiten.



Die patentierte GenAI-Plattform basiert auf Azure OpenAI und lässt sich mit Microsoft GitHub Copilot integrieren, ist aber systemunabhängig. Sie bietet eine hochgradig anpassungsfähige Suite von GenAI-basierten Lösungen, die Intelligenz in jeden Aspekt der Softwareentwicklung und der technischen Arbeitsabläufe einbringen. Dies verbessert die Effizienz und das Erlebnis von Entwicklern.



„Wir sind sehr stolz darauf, die Möglichkeiten der KI zu erweitern und diese Innovation vorzustellen“, sagt Vijay Guntur, President of Engineering and R&D Services, HCLTech. „Diese Plattform ist ein echter Game-Changer und einige unserer Pilotprojekte mit Kunden aus der Technologie- und Finanzdienstleistungsbranche haben äußerst ermutigende Ergebnisse gezeigt.“



Verantwortungsvolle KI

HCLTech AI Force legt Wert auf einen verantwortungsvollen Einsatz von KI. Die Plattform enthält robuste Sicherheits- und Governance-Maßnahmen, um sichere Innovation und Wachstum in großem Maßstab zu fördern.

Mit umfassender Kompetenz in der Entwicklung von Anwendungen und jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich KI hilft HCLTech seinen Kunden, den größtmöglichen Nutzen aus GenAI zu ziehen. Dies reicht von der Chip-Entwicklung bis zur Optimierung von Cloud- und Geschäftsprozessen.

Um mehr über HCLTech AI Force zu erfahren, besuchen Sie: hcltech.com/ai-force

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 224.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis Dezember 2023 auf 13,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

