Headhunter: mit Fachkräften gegen den Wettbewerbsdruck

Der Erfolg von Unternehmen jeder Größe und Branche steht und fällt mit ihren Mitarbeitern. Doch die Suche nach geeigneten Kandidaten kostet in Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels oft hohen Aufwand. Vor allem für Führungspositionen finden sich trotz intensiver Bemühungen von HR-Abteilungen teils über Monate nicht die gewünschten Besetzungen. Ein Grund mehr, die arbeitsintensive Tätigkeit an erfahrene Headhunter auszulagern – wie die Langguth GmbH aus Bad Bibra. Dank ihrer langjährigen Expertise und ihres umfangreichen Netzwerkes paaren die Spezialisten Arbeitgeber mit passenden Kandidaten. Und schaffen so oftmals langfristige Bindungen zum Wohle beider Parteien. Branchenübergreifend, bundesweit und mit maximaler Diskretion.

Mehr als zwei Drittel aller Führungskräfte auf dem Schweizer Arbeitsmarkt verdanken ihre Stellung einem Headhunter-Unternehmen. Auch in Deutschland beruhen Besetzungen von TOP-Positionen immer häufiger auf dem gezielten Recruiting professioneller Personalvermittler. So wie der sachsen-anhaltinischen Langguth GmbH, die gegenüber ihrer Konkurrenz gleich in mehrfacher Hinsicht punktet. Denn ihre Konzentration gilt nicht nur ausgewählten Industriezweigen. Durch die reibungslos ineinandergreifende Teamarbeit erschließt die Personalvermittlung mit ihren Headhunter-Services jedes erdenkliche Absatzgebiet. Von Nischenmärkten bis hin zu international nachgefragten Schlüsselpositionen.

Seit Jahren bereits verbindet die Langguth GmbH Fachkräfte unterschiedlichster Sparten mit Unternehmen aller Art. Ihre bundesweite Bewerberdatenbank erlaubt ihr die zielgerichtete Direktansprache bestgeeigneter Arbeitskräfte – selbst derjenigen, die in Arbeitsverhältnissen stehen. In effizienten Auswahlprozessen identifizieren sie mit umfangreichem Know-how, absoluter Diskretion und dem erforderlichen Fingerspitzengefühl die gewünschten Talente. Ob für Industrie und Handwerk, Bau- und Gesundheitswesen, Finanzdienste und IT, Gastronomie oder öffentlichen Dienst.

Die Online-Beauftragung der Spezialisten gestaltet sich dabei äußerst einfach. Denn mehr als präzise Angaben zu erforderlichen Stellenanforderungen, gewünschten Hard- und Soft-Skills, Unternehmensphilosophie und Gehaltsspanne benötigen die Vermittler nicht. Schon erstellen sie individuelle Analysen von Bedarf und Marktdynamik. Nehmen gezielt Kontakt auch zu schwer erreichbaren Talenten auf. Und sorgen so für hohe fachliche und kulturelle Übereinstimmungen.

Nicht nur HR-Abteilungen profitieren von den maßgeschneiderten Dienstleistungen der Experten aus Bad Bibra. Möchten sich Spitzenkräfte diskret neu orientieren, sind sie bei personalvermittelung-headhunter.de ebenfalls richtig. Nach einer unverbindlichen Registrierung erhalten sie auch Angebote für nicht öffentlich ausgeschriebenen Stellen. Und erhöhen so ihre Chancen auf den Traumjob im Spitzenmanagement.

Ob Business oder Fachkraft: Wer Stellen besetzen oder sich beruflich verändern möchte, ist bei der Langguth GmbH genau richtig. Vertraulich, mit höchster Expertise und einem umfangreichen Netzwerk übernehmen die Profis intensive Recruiting- und Bewerbungsprozesse. Und tragen so zu wirtschaftlich und persönlich langfristigen Erfolgen bei.

Wir sind ein bundesweit tätiges Headhunter Unternehmen das sich auf alle Branchen konzentriert.

Kontakt

Langguth GmbH

Marc Langguth

Am Winkelweg 28

06647 Bad Bibra

+49 34465 704198

–



https://personalvermittlung-headhunter.de/