HEMS-Lösung von TQ erfolgreich für EEBUS qualifiziert

Als erstes Home Energy Management System (HEMS) hat der Energy Manager von TQ die Pilot-Qualifizierung für den Kommunikationsstandard EEBUS erhalten

Seefeld, 02.10.2024: Die TQ-Group, einer der führenden Hersteller von OEM-HEMS-Lösungen hat als erstes, deutsches Unternehmen die EEBUS-Pilot-Qualifizierung für seine OEM-HEMS-Plattform Energy Manager im Anwendungsbereich des §14a des Energiewirtschafts-Gesetzes (EnWG), erhalten. Damit unterstreicht der Elektronikspezialist einmal mehr seine Innovationsführerschaft und zeigt, dass seine OEM-Lösungen auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Markt der Energie-Automatisierung spielen werden.

In den letzten Jahren hat sich die TQ-Group mit ihrem Geschäftsbereich TQ-Automation als Innovationsführer und bedeutender Akteur für Energiemanagement- und Automatisierungslösungen etabliert – mit über einer Million Produkten im Markt. Insbesondere der TQ Energy Manager ist eine stark nachgefragte Plattformlösung, mit der TQ seinen Anwendern die Möglichkeit bietet, maßgeschneiderte Systeme zu erhalten – von Software Development Kits bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen mit modularen Softwarekomponenten. Der TQ Energy Manager ist das erste HEMS, das die EEBUS-Pilot-Qualifizierung zum Einsatz nach §14a EnWG erhalten hat.

Zur EEBUS-Pilot-Qualifizierung der Energy-Manager-Plattform von TQ sagt Thomas Zwanziger, Leiter von TQ-Automation: „Wir sind sehr stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Mit der Energy-Manager-Plattform haben wir eine Lösung entwickelt, die unseren Kunden heute – wie in Zukunft – alle Möglichkeiten bietet, ihre Anwendungen im Bereich Energie-Automatisierung erfolgreich auf den Markt zu bringen.“

Als langjähriger Partner der EEBus Initiative und Vorreiter auf diesem Gebiet hat der Elektronikspezialist TQ seine Geräte und Produkte frühzeitig auf EEBUS-Kompatibilität ausgelegt und damit die Grundlage für zukünftige Anwendungen geschaffen.

„Endkunden, Handwerk und Energiewirtschaft brauchen verlässliche Informationen darüber, welche Geräte sicher mit dem Stromnetz interagieren können. Das erreichen wir mit unserem Qualifizierungsprogramm“, ergänzt Robert Böhm, Geschäftsführer des EEBus e.V. „Dass der TQ Energy Manager als erste HEMS-Lösung die Tests bestanden hat, überrascht uns nicht, da TQ von Beginn an aktiver Teilnehmer bei den EEBUS Plugfesten war.“

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

