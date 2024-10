Privatdetektive und Hacker schützen Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen

Ermittlungen mittels IT-Forensik

Wir möchten Ihnen zwei Unternehmen vorstellen, die in einer kooperativen Zusammenarbeit private Bürger und Unternehmen vor Internetkriminalität, Cybermobbing, Cyberangriffen, Identitätsdiebstahl, Liebesbetrug und Romance Scamming im In- und Ausland schützen.

Die Leistungen der beiden Unternehmen können Sie auf den Websites www.detektei-astrata.eu und www.hacker-finden.de einsehen.

Die Kriminalität vor dem Beginn des digitalen Zeitalters, das laut Historikern etwa um 1970 begann, hat sich teilweise verändert, da IT-Forensik und psychologische Taktiken in Kombination genutzt werden, um Täter aufzuspüren.

Im Jahr 2005, während der Hochkonjunktur der Internet-Flirtbörsen, erkannte Detektei Astrata bereits voraus, dass es sich nicht mehr um den herkömmlichen Heiratsschwindel handeln würde. Die Kriminalität kann nunmehr ohne Grenzen betrügen. Veröffentlicht im Bestsellerbuch „Seitensprung“ und diversen Medien. Der veraltete Begriff Heiratsschwindel wurde durch den Begriff Treuetestagentur Astrata ersetzt, die mit zunehmender Mitarbeiteranzahl und länderübergreifender Zusammenarbeit für Mandanten tätig wurde, die nach Beziehungen im Netz suchten. Diese sollten vor unehrlichen Menschen geschützt werden. Dubiose Nachahmer Treuetestagenturen, die nicht über das notwendige rechtliche Hintergrundwissen verfügen, traten in Scharen auf, ohne das ursprüngliche Ziel von Astrata zu verfolgen. Heutzutage geht es bei Detektei Astrata nicht mehr um die herkömmlichen Treuetests. Leider hat sich aus diesem neuen Geschäftsbereich eine andere Form der Kriminalität entwickelt, die heute mit den Begriffen Cybermobbing, Cyberkriminalität, Benching, Ghosting, Liebesbetrug im In- und Ausland sowie Romance Scam und Deepfakepornos in Verbindung gebracht wird. Detektei Astrata wurde erneut Vorreiter in diesem Bereich und arbeitet heute mit einer IT-Forensik Firma Hacker Finden.de zusammen: sowie eng mit den Partnern Detektei Udo Paul Hahn aus Düsseldorf, Detektei Sascha Fahtz aus Berlin , sowie 512 B2B Partnern länderübergreifend. Detektei Astrata & ihre Partner sind für Anwälte, Unternehmen und Privatpersonen tätig. Wir verfügen nicht nur über die erforderliche Kompetenz, die durch eine ständige Fortbildung gewährleistet wird, sondern auch über qualifizierte und hervorragend ausgebildete Detektive ,Ermittler und ehemalige Polizeibeamten in jedem Fachbereich. Wir bieten eine externe, zugelassene Partner-IT-Abteilung, die Hacker hackt und IP-Standorte weltweit lokalisiert00. Schwerpunkte von Detektei Astrata sind Stalking, Untreue, Unterhalt, Liebesbetrug, Nötigung, Erpressung, Cyberangriffe, Vermisstensuche, Einschleusung verdeckter Ermittler sowie gerichtsverwertbare Beweisvorbereitung für Mandanten und deren Anwälte, Observationen mit mehrköpfigen Teams auf Wunsch rund um die Uhr. Unsere Arbeit wurde bereits im Fernsehen, Presse, YouTube WAZ Mediengruppe, Radio 1Live, Radio Bonn, WDR-Beitrag: Boomende Treuetests, Wirtschaftsblatt Handelsblatt und der Wiener Fernsehjournalistin & Buchautorin Pamela Obermaier im Bestsellerbuch „Seitensprung“ dokumentiert. Astrata gründete die erste Treuetestagentur in Deutschland, die international arbeitete, um Kunden weltweit im Netz vor Betrügern Scammer Heiratsschwindel schützen zu können. Geplant war mit dieser Idee, der aufkommenden Kriminalität der Flirtbörsen entgegenzuwirken, was die folgenden Themen betrifft: Liebesbetrug, Cybercrime, Cybermobbing, Romance Scam, Benching, Bezness, Ghosting sowie weltweite Ermittlungen unbekannter IP-Adressen, Herkunft unbekannter Emails, Aufdeckung von Deepfake-Pornos sowie Hacken von Hackern und deren Herkunft durch unsere externe, dafür gesonderte IT-Abteilung, die nur darauf spezialisiert ist, Probleme in diesem Bereich zu lösen, uvm. Astrata arbeitet ähnlich wie in Amerika mit Profilern, wenn herkömmliche Recherchewege nicht zum Erfolg führen. Die IT-Forensik wird eingesetzt für jeden Straftatbestand krimineller Handlungen auch für die Ermittlungen in Erbschaftsangelegenheiten, oder vermissten und verschollenen Personen, sowie die Standorte der Täter und Opfer zu ermitteln, damit deren Detektive vor Ort weiter ermitteln können. Jedes Opfer, jeder Täter hinterlässt im Netz per Telekommunikation Spuren.

