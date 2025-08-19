Herausforderung Elektromobilität: Wie deutsche Automobilhersteller mit End-to-End-Kundenerlebnissen Maßstäbe setzen können

-Im internationalen Wettbewerb können sich deutsche Hersteller auch über das Laden profilieren und die Markentreue stärken.

-Deutsche OEMs müssen sicherstellen, dass ihr Premium-Kundenerlebnis auch im B2B-Bereich funktioniert.

Deutsche Automobilhersteller (OEMs) stehen seit Jahrzehnten für Premiumfahrzeuge und erstklassigen Service. Im E-Mobilitätsmarkt sind sie zunehmend unter Druck – nicht nur technologisch, sondern auch in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis. Die entscheidende Frage lautet: Wie lässt sich das Premiumversprechen auch in der E-Mobilität vom ersten Kontakt bis zur Ladestation lückenlos einlösen?

Aktuelle Herausforderungen und Chancen für OEMs im E-Mobilitätsmarkt

Traditionell liegt der Fokus vieler OEMs auf Privatkunden. Die Realität ist jedoch: Rund 66% der Neuzulassungen in Deutschland entfallen auf Unternehmen. Das bedeutet, dass das bestmögliche Kundenerlebnis auf die eigentliche Minderheit der Nutzer optimiert wird. Um diese Lücke zu schließen, bedarf es gezielter B2B-Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Flotten, Leasinggesellschaften und Unternehmen jeder Größe abgestimmt sind. Hier können deutsche Hersteller zusätzlich von dem Vertrauensvorteil im Heimatmarkt profitieren.

Ein Premium-Elektrofahrzeug-Erlebnis muss weit über den Fahrzeugkauf hinausgehen und den Alltag von Fahrern zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs vereinfachen. Daher ist auch die Ladeinfrastruktur ein hochrelevanter Faktor, mit dem deutsche Automobilhersteller ihr Kundenerlebnis von internationalen Wettbewerbern abheben können. Dazu zählt, den Zugang und die Nutzung von Ladeeinrichtungen im gesamten Lebenszyklus des E-Autos sowohl für die Nutzer als auch die Unternehmen und Flottenmanager so einfach, bequem und unkompliziert wie möglich zu gestalten.

Das B2B-Kundenerlebnis als Schlüssel zur Zukunft der E-Mobilität

ChargePoint bietet OEMs eine umfassende Lösung, um das Kundenerlebnis sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich zu optimieren. Mit einer Kombination aus Driver Management System, Lade-Hardware für den Arbeitsplatz und zuhause sowie integrierten Softwarelösungen, unterstützt ChargePoint Hersteller dabei, ihr erstklassiges Kundenerlebnis auf eine breitere Basis zu stellen. Die Lösungen lassen sich individuell mit dem Branding des Herstellers versehen und fügen sich nahtlos in das bestehende Markenerlebnis ein.

Darüber hinaus bietet ChargePoint OEMs nicht nur Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Ladestationen, sondern ermöglicht ihnen auch, selbst als E-Mobilitätsdienstleister (eMSPs) aufzutreten und ihren Fahrern Zugang unter ihrer eigenen Marke zu gewähren. Neben dem direkten Mehrwert für die Kunden stärkt dies das Marken-Ökosystem und schafft ein kuratiertes End-to-End-Nutzererlebnis – ein wichtiger Schritt hin zu einer langfristigen Kundenbindung an die Marke.

„In einem immer härter umkämpften EV-Markt ist Laden nicht mehr nur Infrastruktur, sondern ist Teil des Markenerlebnisses“, sagt Christoph Maertin, Head of European OEM Partnerships bei ChargePoint. „Mit unseren Lösungen können Hersteller, den Premium-Standard, den ihre Kunden von ihren Fahrzeugen erwarten, auch bei der Ladeerfahrung gewährleisten und schaffen so langfristige Markentreue. Nicht nur im privaten Bereich, auch bei Flottennutzern.“

Mit der Ausrichtung auf beide Marktsegmente können deutsche OEMs ihr Markenversprechen stärken, die Kundenzufriedenheit steigern und ihre Position im Zeitalter der E-Mobilität auch gegen die große Konkurrenz aus China nachhaltig sichern.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten – von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie auf der ChargePoint-Pressewebsite, auf der ChargePoint-Investor-Relations-Website, bei der nordamerikanischen Pressestelle von ChargePoint oder bei Investor Relations.

Firmenkontakt

ChargePoint Deutschland GmbH

John Paolo Canton

East Hacienda Ave 240

95008 Campbell CA

001 347 809 0994



https://www.chargepoint.com/de-de

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

089 99 38 87 30



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.