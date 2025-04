Herzensprojekte: Unterstützung für Vereine in Köln

Kölner Softewareunternehmen stärkt lokale soziale Initiativen

„Herzensprojekte“ nennt das Kölner Softwareunternehmen ownSoft sein soziales Engagement und hat drei gemeinnützige Kölner Vereine mit einer Spende unterstützt. Als Entwickler des BeWoPlaners, einer digitalen Lösung für den Einsatz im sozialen Bereich, ist das Unternehmen eng mit sozialen Organisationen verbunden. Dieses Engagement endet nicht bei der Software – ownSoft möchte dort helfen, wo konkrete Unterstützung benötigt wird.

Unterstützt wurden die Projekte „Team Bananenflanke Köln e.V.“, „Süße Zitronen e.V.“ und „Straßenwächter e.V.“ – drei Initiativen, die auf unterschiedliche Weise benachteiligten Menschen eine Perspektive bieten. Der Verein Team Bananenflanke Köln ermöglicht Kindern mit geistiger Beeinträchtigung durch Fußball neue Erfahrungen von Gemeinschaft, Bewegung und Selbstvertrauen. Süße Zitronen hilft Familien mit behinderten Kindern durch Beratung, praktische Alltagshilfen und Gemeinschaftserlebnisse. Der Verein Straßenwächter engagiert sich für obdachlose Menschen, verteilt täglich warme Mahlzeiten und bietet im Begegnungscafe „ZoHus“ Hilfe und Ansprache.

„Als Unternehmen, das mit sozialen Einrichtungen arbeitet, sehen wir jeden Tag, wie wertvoll diese Arbeit ist – und wie viel davon ehrenamtlich geschultert wird“, erklärt Mike Gahn, Geschäftsführer von ownSoft. „Mit unseren Spenden möchten wir Menschen unterstützen, die sich mit Herz und Tatkraft für andere einsetzen. Es ist uns ein Anliegen, sichtbar zu machen, was oft im Verborgenen geschieht – und einen kleinen Beitrag zu leisten, damit es weitergehen kann.“

Die Vereine erhielten jeweils eine Spende von 1.000 Euro.

Weitere Informationen: bewoplaner.de/herzensprojekte

Das Unternehmen ownSoft mit Sitz in Köln bietet maßgeschneiderte Software für Unternehmen, Behörden und Organisationen an. Der BeWoPlaner ist eine internetbasierte Softwarelösung und dient der einfachen und kostengünstigen Dokumentation und Abrechnung in der Eingliederungshilfe.

