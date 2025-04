Verleihung des Life Achievement Awards 2025

Systemisch denken, systemisch wirken: Fritz B. Simon erhält die höchste Auszeichnung der Weiterbildungsbranche

(Königswinter.) Fritz B. Simon hat das Verständnis sozialer Systeme maßgeblich geprägt – und zählt somit zu den bedeutendsten Vertretern des systemischen Denkens im deutschsprachigen Raum. Für seine herausragenden Leistungen wurde der Psychiater, Therapeut, Berater und Autor am 4. April 2025 auf den Petersberger Trainertagen mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet.

Der Preis für das Lebenswerk wurde somit zum 16. Mal von einem Gremium führender Vertreterinnen und Vertreter der Weiterbildungsbranche vergeben. Bereits erhalten haben die Auszeichnung u.a. Tony Buzan für die Entwicklung der Mindmap sowie Robert Dilts für sein Modell der logischen Ebenen im NLP. Fritz B. Simons Ehrung ist dergestalt anders: „Fritz B. Simon hat der Branche nicht nur einen einzelnen Ansatz, sondern ein ganzes Denken geschenkt – das systemische Denken“, begründete Nicole Bußmann, Chefredakteurin von managerSeminare und Mitglied des LAA-Gremiums die Wahl des Preisträgers. Und das sei längst nicht alles: „Er hat nicht nur zur Weiterentwicklung der systemischen Therapie beigetragen, er hat auch als einer der ersten überhaupt systemische Organisationsberatung als Weiterbildung angeboten – und er hat Pionierarbeit, z.B. in Sachen Verständnis von Familienunternehmen, geleistet.“

Auch die Soziologin und Partnerin der Organisationsberatung Metaplan, Judith Muster, schreibt Fritz B. Simon eine Vorreiterrolle zu. In ihrer Laudatio auf den 76-Jährigen erklärte sie, Fritz B. Simon habe die Arbeit an und in Organisationen verändert wie kaum ein anderer. „Und er hat es geschafft, zwei äußerst sperrige Theorien – nämlich die Systemtheorie und den radikalen Konstruktivismus – in die Praxis zu übersetzen.“

Dazu beigetragen haben dürften einige inspirierende Begegnungen – etwa mit dem Philosophen und Psychotherapeuten Paul Watzlawick sowie dem Systemtheoretiker Niklas Luhmann – ebenso wie zahlreiche berufliche Stationen: So war Simon etwa als Arzt in einer psychiatrischen Großklinik tätig, wo er zum ersten Mal mit Themen wie Macht und psychischer Störung als Antwort auf soziale Systeme in Berührung kam. Er gilt zudem als Mitbegründer der „Heidelberger Schule“, einem Zusammenschluss junger und engagierter Vertreter der systemischen Therapie, und der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie. Diese hat in den 80er Jahren maßgeblich dazu beigetragen, den systemischen Ansatz als Therapieform in Deutschland zu etablieren und zu professionalisieren. Gemeinsam mit dem Psychotherapeuten Gunthard Weber gründete er zudem den Carl-Auer Verlag sowie die systemische Organisationsberatung Simon Weber Friends. Seine Bücher – über 30 an der Zahl – gelten als Standardwerke. Der Titel „Zirkuläres Fragen“ gehört ebenso wie „Einführung in die systemische Organisationstheorie“ zur Grundausstattung vieler Berater und Therapeutinnen.

Fritz B. Simon nahm die Auszeichnung mit der ihm eigenen Mischung aus Witz und Bescheidenheit entgegen. So bemerkte er etwa nach der Laudatio, es sei toll, seinen eigenen Nachruf schon zu Lebzeiten zu hören. In einem Interview mit managerSeminare, das im Anschluss an die Preisverleihung stattfand, zeigte er sich dann eher zurückhaltend. Auf die Frage, wie er sich nun nach der Ehrung fühle, antwortete er mit den Worten: „Wenn so etwas passiert, weiß ich immer nicht recht, wie so etwas passieren konnte, denn für mich ist es ja nichts Besonderes, dass ich das alles gemacht habe – aber wenn das Menschen begeistert, freue ich mich natürlich.“

Über den Life Achievement Award:

Der Life Achievement Award (LAA) ehrt das Lebenswerk eines Trainers, Coachs, Speakers, Autors, Wissenschaftlers oder einer Bildungsorganisation und gilt als eine der höchsten Auszeichnungen in der Weiterbildungsbranche. Die Nominierung des Preisträgers obliegt dem LAA-Gremium. Mitglieder des Gremiums sind: Anja Mýrdal (DVNLP), Nicole Bußmann (managerSeminare), Petra Spiekermann (PS:PR), Gerd Kulhavy (Speakers Excellence), André Jünger (GABAL Verlag) und Andreas Buhr (German Speakers Association). Der Preis wird seit 2009 jährlich auf den Petersberger Trainertagen verliehen.

Firmenkontakt

managerSeminare Verlags GmbH

Nicole Bußmann

Endenicher Str. 41

53115 Bonn

0228977910



https://www.managerseminare.de/veranstaltungen/petersberger-trainertage

Pressekontakt

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Petra Spiekermann

Weißer Str. 115

50996 Köln

004901722105208



http://www.pspr.de

Bildquelle: @managerséminare/Lucas Heinz