Sommerfeste mit Drohnen für Firmenfeiern

Wenn Sie Ihren Mitarbeitenden in diesem Sommer etwas Besonderes bieten möchten, warum dann nicht ein Event mit Drohnen? Der dronevent Veranstaltungsservice aus Düsseldorf hat für jede Gelegenheit spannende Aktionen im Portfolio – Indoor oder Outdoor.

Drohnen üben eine ungebrochene Faszination auf Jung & Alt aus. Mit Spannung erleben viele zum ersten Mal, wie es ist, die Steuerknüppel einer Drohne zu betätigen. Bei dronevent werden ausschließlich Drohnen eingesetzt, die auch für Anfänger und sogar Kinder geeignet sind. In kurzer Zeit erlernen die Gäste einer Veranstaltung, ein modernes Flugobjekt durch einen Hindernisparcours zu steuern.

Dabei sind alle eingesetzten Drohnen sehr gutmütig und sicher. Ein umlaufender Propellerschutz verhindert Beschädigungen oder gar Verletzungen. So überwinden Teilnehmende schnell Bedenken im Umgang mit den verschieden großen Fluggeräten. Egal ob beim freien Fliegen „just for fun“ oder bei Teambuilding-Maßnahmen: Schnell stellt sich Spaß ein, der bei Veranstaltungen von dronevent immer im Fokus steht.

Drinnen oder draußen, verschiedene Aktionen, Aktivitäten und Attraktionen bilden die Grundlage für ein Firmenevent, das Ihren Kollegen noch lange in Erinnerung bleibt. Die „Games Of Drones“ von dronevent laden zum ungezwungenen Spielen ein. Viele Herausforderungen lassen sich gemeinsam im Team meistern:

– Flüge über einen Hindernisparcours mit unterschiedlichen Elementen wie beleuchtete Ringe, Beachflags und andere Objekte

– Flug mit mehreren Personen, die das „Steuerkreuz“ gemeinsam bedienen, um die Drohnen über den Parcours zu manövrieren

– Staffelläufe, bei denen die Fernsteuerungen an nachfolgende Piloten übergeben werden, um Punkte für das Team zu sammeln

– Der „Blinde Pilot“ kann nur durch die aktive Mithilfe der Teamkollegen erfolgreich den Hindernisparcours meistern

– Flüge am Drohnensimulator mit virtuellen Drohnen über einen Racingtrack – am Monitor oder mit FPV- und VR-Brillen

– Beim Drohnenbau gilt es, aus steckbaren Einzelteilen ein flugfähiges Objekt gemeinsam in der Gruppe zu basteln

– Fußball spielen mit Drohnen – ein besonders aufregendes Erlebnis, bei dem Teams zum „Drone Soccer Match“ antreten

– Viele andere Aktionen, bei denen Spaß im Vordergrund steht und Spannung garantiert ist…

Informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten, die ein Event mit Drohnen bietet. Zu Sommerfesten, Firmenjubiläen und anderen Anlässen – auch mit Familienbeteiligung und für Kinder und Jugendliche.

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



https://dronevent.de

Bildquelle: @ Pexels